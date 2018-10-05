Госслужащим в Казахстане вернут смартфоны

Специальное мобильное приложение будет ограничивать функционал гаджетов.

Государственным служащим Казахстана вернут право пользоваться смартфонами в рабочее время, но сделано это будет на определенных условиях, передает Tengrinews.kz.

Напомним, запрет на использование смартфонов, планшетов, смарт-часов в зданиях госорганов был введен в марте 2016 года. Мера была введена в связи с участившимися фактами утечки служебной информации. Сейчас в одном из министерств уже тестируется вариант использования смартфонов с ограничением некоторых функций.

Пилотный проект уже работает в одном из министерств. Желающий пронести смартфон на территорию учреждения устанавливает мобильное приложение, которое работает в качестве альтернативы для пропуска в здание. Смартфон прикладывают к турникету, после чего приложение блокирует на устройстве функцию фото- и видеосъемки. При выходе из здания нужно снова приложить смартфон к турникету, ограничения будут сняты.