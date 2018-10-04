Получить государственные услуги можно по видеозвонку

Пилотные проекты запущены в Астане и Алматы.

Государственная корпорация «Правительство для граждан» совместно с Cisco разработала проект по удаленному оказанию государственных услуг в онлайн-режиме. Теперь почти 20 госуслуг можно получить по видеосвязи.

Граждане по видеозвонку могут обратиться в единый контакт центр 1414 и подать заявку на получение услуги. Среди доступных услуг такие информационные справки как адресные, о несудимости, о пенсионных отчислениях, о зарегистрированных правах, об отсутствии или наличии недвижимости и прочие. Кроме того, через видеозвонок можно подать заявку на получение ЭЦП и зарегистрироваться в базе мобильных граждан.

Пилотный проект запущен в столичном отделении Жилстройсбербанка по ул. Сыганак, 29, в цифровых отделениях Казпочты в г. Астана, в столичном центре занятости населения по ул. Бейбитшилик, 25 и в торговом доме «Мега парк» в г. Алматы. Также планируется запуск в Посольстве Республики Казахстан в Москве и на территории Астана LRT.

Перечень услуг:

1. Выдача информации о поступлении и движении средств вкладчика ЕНПФ

2. Выдача адресных справок с места жительства

3. Выдача сведений по учетам комитета по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры

4. Регистрация в МГОВ

5. Выдача физическим лицам справок о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество

6. Выдача физическим лицам справок об отсутствии (наличии) недвижимого имущества

7. Выдача и отзыв регистрационного свидетельства Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан (подтверждение ЭЦП)

8. Выдача справок о наличии личного подсобного хозяйства

9. Выдача справки «О зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве»

10. Выдача справки «Об участии юридического лица в других юридических лицах»

11. Выдача справки «Об участии физического лица в других юридических лицах»

12. Выдача справки «О признании юридического лица бездействующим юридическим лицом или причастности его участников к бездействующим юридическим лицам»

13. Выдача справки «О всех регистрационных действиях юридического лица»

14. Выдача справки «О зарегистрированным юридическом лице на заданную дату»

15. Выдача справки «О последних внесенных изменениях в учредительные документы»

16. Выдача справки «О наложенных обременениях (арест) на долю юридического лица»

17. Выдача справки о регистрации (перерегистрации) юридических лиц, об учетной регистрации (перерегистрации) их филиалов и представительств

18. Подача заявки на выдачу ЭЦП.