Получить государственные услуги можно по видеозвонку
Пилотные проекты запущены в Астане и Алматы.
Государственная корпорация «Правительство для граждан» совместно с Cisco разработала проект по удаленному оказанию государственных услуг в онлайн-режиме. Теперь почти 20 госуслуг можно получить по видеосвязи.
Граждане по видеозвонку могут обратиться в единый контакт центр 1414 и подать заявку на получение услуги. Среди доступных услуг такие информационные справки как адресные, о несудимости, о пенсионных отчислениях, о зарегистрированных правах, об отсутствии или наличии недвижимости и прочие. Кроме того, через видеозвонок можно подать заявку на получение ЭЦП и зарегистрироваться в базе мобильных граждан.
Пилотный проект запущен в столичном отделении Жилстройсбербанка по ул. Сыганак, 29, в цифровых отделениях Казпочты в г. Астана, в столичном центре занятости населения по ул. Бейбитшилик, 25 и в торговом доме «Мега парк» в г. Алматы. Также планируется запуск в Посольстве Республики Казахстан в Москве и на территории Астана LRT.
Перечень услуг:
1. Выдача информации о поступлении и движении средств вкладчика ЕНПФ
2. Выдача адресных справок с места жительства
3. Выдача сведений по учетам комитета по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры
4. Регистрация в МГОВ
5. Выдача физическим лицам справок о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество
6. Выдача физическим лицам справок об отсутствии (наличии) недвижимого имущества
7. Выдача и отзыв регистрационного свидетельства Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан (подтверждение ЭЦП)
8. Выдача справок о наличии личного подсобного хозяйства
9. Выдача справки «О зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве»
10. Выдача справки «Об участии юридического лица в других юридических лицах»
11. Выдача справки «Об участии физического лица в других юридических лицах»
12. Выдача справки «О признании юридического лица бездействующим юридическим лицом или причастности его участников к бездействующим юридическим лицам»
13. Выдача справки «О всех регистрационных действиях юридического лица»
14. Выдача справки «О зарегистрированным юридическом лице на заданную дату»
15. Выдача справки «О последних внесенных изменениях в учредительные документы»
16. Выдача справки «О наложенных обременениях (арест) на долю юридического лица»
17. Выдача справки о регистрации (перерегистрации) юридических лиц, об учетной регистрации (перерегистрации) их филиалов и представительств
18. Подача заявки на выдачу ЭЦП.