МСХ рассчитывает удвоить количество цифровых ферм в Казахстане к 2022 году

При цифровизации казахстанского АПК предполагается использовать опыт зарубежных стран.

В министерстве сельского хозяйства Казахстана рассчитывают, что к 2022 году в стране будет действовать не менее 20 цифровых ферм. Об этом сообщил вице-министр этого ведомства Арман Евниев, передает Kursiv.kz.

«На сегодня в Казахстане 114 продвинутых и 10 цифровых ферм, это хороший результат, но акиматам необходимо помогать хозяйствам в цифровом развитии через меры государственной поддержки, и к 2022 году дополнительно создать не менее одной цифровой и достичь показателя 2000 продвинутых ферм по всей республике», — сказал Евниев на заседании правительства.

Как сообщалось ранее, все типы крестьянских хозяйств в стране решено поделить на три типа: базовая ферма, продвинутая (с элементами автоматизации процессов) и цифровая. При этом вице-министр подчеркнул, что при цифровизации казахстанского АПК предполагается использовать опыт таких стран как Канада, Турция, Австралия, Германия и США по быстрым онлайн-займам, по анализу и прогнозу погоды, планированию урожая и мониторингу цен.

Помимо этого, с 2020 года планируется запустить онлайн-обучение для фермеров с привлечением частных IT-компаний, а также внедрения механизма онлайн-консультаций которые позволят фермеру получать необходимые консультации по предпринимательству, ведению хозяйства, агрономии, семеноводству, животноводству, снизив расходы на поиск и привлечение специалистов.

«Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина в пилотном режиме на бесплатной основе уже предоставил дистанционные консультации 200 субъектам АПК», — сообщил Евниев.

По его словам, в 2019 году планируется провести пилотный проект по запуску онлайн-кредитования при кредитовании весенне-полевых работ, в 2021 году процесс будет полностью автоматизирован.

«На сегодняшний день процесс получения земли на торгах и аукционах не автоматизирован и отсутствует открытая карта земельных участков. До 1 июля 2019 года планируется провести в отдельных областях в пилотном режиме предоставление земли только в электронном виде, с 2021 года запустить процесс полностью. До конца 2019 года планируется создать открытую карту земельных участков», — добавил вице-министр.

По его сведениям, в стране уже проведена оцифровка 23,7 млн гектаров земли или 98,8% от общей посевной площади. До конца года планируется завершить полную оцифровку полей по пашням и создать электронные карты пастбищ. Для автоматизации сбора информации и мониторинга данных кооперативов, оценки результатов, ведения рейтинга кооперативов и участников до конца 2019 года будет запущен портал «е-Кооперация», который позволит осуществлять анализ деятельности кооператива и снижать его расходы.