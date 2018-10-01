Умные светофоры позволяют увеличить пропускную способность до 40%

До конца 2019 года число объектов, оснащенных ITS, возрастет до 207/

Интеллектуальная транспортная система позволяет в автоматическом режиме вести подсчtт транспортных средств, и на основе этих данных устройство автоматически принимает решение пропуска приоритетного направления по наиболее загруженному участку. За последние 3 года системой ITS охваченj 93 светофорных объекта из 443 имеющихся. Об этом в ходе брифинга по модернизации транспортной системы сообщил заместитель председателя правления ТОО «Астана LRT» Бейбут Есжанов, передает официальный сайт акимата Астаны.

«За счет использования ITS на локальных участках удалось увеличить скорость транспортного потока на 18%, пропускную способность на 40%, а среднее время в пути снизилось на 20%», — сказал Б. Есжанов.