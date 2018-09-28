Телеком: 5G – код обновления

Пожалуй, за последние несколько лет ни одна отрасль в мире, кроме как телекоммуникационная не претерпевала столько изменений.

Фактически она стала базой и транспортной средой для всего того, что мы видим вокруг — интернет, социальные сети, электронная коммерция и разнообразные цифровые сервисы. Несмотря на критику, отрасли пока удается обеспечивать функционирование этих сегментов. Но сейчас перед телекомом стоят вызовы совершенно иного рода — это фундаментальные вещи. И их обсудили сразу на двух крупных отраслевых мероприятиях в конце сентября. Первое — региональная встреча RIPE NCC (независимая некоммерческая членская организация, обеспечивающая совместно с техническими экспертами поддержку инфраструктуры интернета), которая состоялась при поддержке «Казахтелекома» и Интернет Ассоциации Казахстана. Кстати, она стала второй по счету — первая прошла в 2014 году. Вслед за ней — 26 сентября — VI Международная научно-практическая конференция «Цифровая трансформация телеком-бизнеса и 5G — основа цифровой экономики», которую традиционно организует «Казахтелеком».

Вызовы для отрасли

Надо ли говорить, что все, что происходит сейчас с телекомом — это беспрецедентная ситуация. По мнению управляющего директора по инновациям АО «Казахтелеком» Нурлана Мейрманова, произошел тектонический поколенческий сдвиг — приходит поколение Z, которое не мыслит себя без интернета. «Что делает „Казахтелеком“ в этой новой парадигме? Прежде всего, мы движемся в сторону платформенного подхода, и это соответствует потребностям современной экономики — некий транзакционный дискурс. То есть, оператор должен участвовать в создании сервисов вертикалей. При этом, обеспечивая доступ ко всем ресурсам», — рассказывает он.

С другой стороны, здесь поле, усеянное минами — переход от классической модели к новой — это крайне болезненный процесс. А где-то априори, в виду практически нетрансформируемых бизнес-процессов, невозможен. «Например, в банках — многие так не смогли трансформироваться. Для телекома примерно тоже — придется создавать совершенно новые уровни», — поясняет управляющий директор по инновациям АО «Казахтелеком». Что касается 5G, то оператор сейчас находится на этапе пилота. По словам Нурлана Мейрманова, в компании хотят, таким образом, протестировать качественные параметры. И после сформировать бизнес-кейсы. «Тут очень высокие требования к инфраструктуре. Тестировать будем в Алматы и Алматинской области, в Астане и Акмолинской области. Нас интересуют разные среды — от плотной застройки до сельской местности».

Взлетела технология 4G, взлетит и 5G

Последующая дискуссия, модератором которой стал Алекс Семеняка, отвечающий за внешние взаимодействия в RIPE NCC, а также технический советник (Восточная Европа и Средняя Азия), показала, что единого мнения у экспертов нет. Более того, они порой категорически разнятся. В частности, отвечая на вопрос модератора о том, «что же такое 5G — маркетинг или что-то реалистичное, технология это или мода?», Олжас Аязбеков из «Казахтелекома» отвечает: «Для нас — это не маркетинг и не мода, а реальная бизнес-задача. На фоне оттока xDSL-абонентов, один из кейсов — это беспроводной доступ. В следующем году мы намерены реализовать 5G-проект в Шымкенте. На сегодня есть расчеты, которые показывают, что 5G дешевле, чем оптика в малоэтажном жилом секторе. И это уже внушает определенный оптимизм».

Юрий Каргополов (ISOC IoT SIG) делает такие аналогии: «Представьте, у кого-то была метательная палка — это 2G, потом появился лук — 3G, потом кто-то изобрел арбалет — это 4G. И вдруг появляется мужик, который говорит — а у меня есть огнестрельное оружие! Так вот 5G — принципиально новое явление для отрасли». Тот же слайсинг — это возможность строительства виртуальных сетей внутри физической сети, которые могут быть ориентированы на самые разные сегменты и пользователей. По его словам, 5G — это не только скорость, — это совершенно другая парадигма новой функциональности и нового набора сервисов, которую оператор может предоставить абонентам. Кстати, как он напоминает, что на площадке «Международного союза электросвязи» поднимался вопрос о том, зачем, мол, 5G, когда операторы еще не «отбили» расходы на 3G и 4G: «Тут проблема в том, что перед отраслью стоит системный кризис, и его средствами предыдущих технологий не преодолеть. Через 3-4 года начнется деградация отрасли».

Хишрам Ибрахим (RIPE NCC) поддерживает коллегу, замечая, что возможности интернета не перестают удивлять, отрасль растет экспоненциально. «И когда мы говорим о 5G — это ведь совсем другое восприятие, это понимание того, какое сильное влияние технология может оказать на промышленность, на все индустрии. Это и „умные“ города, и „умные“ дома и другие технологии», — считает он.

Фолк Шредер (Cluster Networked Infrastructures, Detecon International GmbH) убежден, что 5G — это история из серии «быстрее и эффективнее». Но телекоммуникационной отрасли нужно понять, какие требования необходимы для развертывания сетей 5G. Более того, у операторов нет понимания того, что же предлагать своим абонентам в рамках 5G. «Просто продавать SIM-карты?», — вопрошает он.

Бахром Насиржанов («Мегафон Таджикистан»), считает, что пока 5G — это чистой воды маркетинг. «В нашем регионе и 4G-то запускался как маркетинг, поэтому пока не будет реального спроса к параметрам 5G — это будет та же история», — полагает он.

Так какие же драйверы актуальны для 5G?

По мнению Фолка Шредера — IoT довольно сильный драйвер, и 5G позволит технологии быть ближе к клиенту.

Главный менеджер Департамента инновационно-технологического развития АО «Казахтелеком» Олжас Аязбеков считает, что основным драйвером для 5G все-таки является рост трафика в мобильных сетях. «Есть регионы, где 4G уже почти полностью загружены. IoT? Большинство решений в этой отрасли не имеют никакого отношения к 5G, речь идет о LoRaWan, NB-IoT. Есть и положительная сторона — это сокращение операционных и капитальных расходов. Потому, что 5G подразумевает дезагрегацию и виртуализацию. Сети в итоге станут Open Source», — конкретизирует он.

Как замечает модератор панельной дискуссии, есть риски, что 5G будет внедряться в сильно усеченном варианте. То есть, формально это будет 5G, но внутри всего этого будет использоваться ядро 4G. «Как вы думаете, насколько такой сценарий возможен? Не представляет ли из себя такой подход мину замедленного действия, и в будущем все придется переделывать — это риски, деньги», — задает финальный вопрос панелистам Алекс Семеняка.

Юрий Каргополов считает, что именно такой сценарий и будет реализован: «Вкривь и вкось со всеми последствиями и для операторов, и для абонентов. Денег построить настоящую сеть 5G найдется лишь у одного-двух операторов во всем мире. А значит, этот огород и винегрет просто неизбежен».

Фолк Шредер заходит к проблеме с другой стороны: «Реверсирование со стороны операторов требуются драматические. Например, облачные технологии — мы избавляется от аппаратного обеспечения, но здесь, в этот процесс вовлечены операторы, которые обеспечивают доступ. Следующая фаза — мы должны ускориться и разрабатывать сервисы не в течение года, а в течение недель. В последующие 5-10 лет нас ожидают огромные эволюционные процессы».

Олжас Аязбеков прагматично соглашается с тем, что это не отдельная сеть — это будет совокупность всех актуальных сетей. «Тут важно понимать, что многое зависит от конечных устройств. Далее нужно решить несколько вопросов, например, готовность транспортных сетей, наличие инфраструктуры для клаудификации и так далее».

И все-таки большинство экспертов менее всего видят у 5G некий маркетинговый акцент, более того, есть понимание, что отрасль просто не справится с вызовами, которые стоят перед ней без 5G.

Трансформация

О трансформации говорят так много, что порой этот термин приобретает некую негативную коннотацию. Но только не применительно к телекому. Масштаб проблем, который стоит перед отраслью, пожалуй, нельзя недооценивать. Как отметил Главный директор по стратегическому управлению АО «Казахтелеком» Батыр Маханбетажиев, трансформация в отрасли носит перманентный характер. «Это скорее не трансформация, а постоянные изменения», — поясняет он. Среди основных болевых точек, которые стоят перед отраслью, он называет следующие: традиционная модель роста находится под давлением (проникновение услуг достигло пика, трудности в выявлении новых источников дохода); непрерывный рост потребления данных в сетях (OTT-игроки, которые сокращают доходы операторов); необходимость в масштабных инвестициях.

С другой стороны, операторы владеют уникальными активами — данными. И по словам Батыра Маханбетажиева, они могут стать новым «топливом» для отрасли. Речь идет о том, чтобы использовать такие данные для продвинутой бизнес-аналитики, для таргетированных коммуникаций с клиентами. Наконец, данными в рамках закона можно делиться с бизнесом, либо использовать в каких-то совместных проектах по модели распределения доходов. Впрочем, в Казахстане подобных кейсов пока нет.

В целом, если несколько абстрагироваться от технологий, то, по словам спикера, телекому предстоит пройти путь, в котором будут трансформированы еще и процессы, и культура. Как доказательство — оператор присматривается к т. н. «плоской» структуре, в которой активно будут использоваться методы Agile и Scrum.

Возвращаясь к вопросу 5G, он замечает, что показателен кейс Финляндии, где возможности 4G уже исчерпаны — сети не справляются с потоком данных. «Было бы наивно полагать, что операторы не использовали все свои возможности с точки зрения оптимизации сетей. Использовали. Ничего не помогло, так как требуется качественно новое решение. Кроме того, на подходе технологии, которые фактически будут несостоятельны без 5G — это VR, это самоуправляемые транспортные средства и т. д.

Точно не Синдромом Мюнхгаузена!

Синдромом Мюнхгаузена — это симулятивное расстройство, при котором человек симулирует, преувеличивает на глобальном уровне или искусственно вызывает у себя симптомы болезни, чтобы подвергнуться медицинскому обследованию, лечению, госпитализации. Так при чем тут Синдромом Мюнхгаузена и телеком? В кулуарах конференции «Цифровая трансформация телеком-бизнеса и 5G — основа цифровой экономики», один из собеседников назвал все, что происходит вокруг телекома, точно не подпадающим под понятие Синдром Мюнхгаузена, мотивируя тем, что симулировать проблему не нужно — она реальна и на самом виду. С чем, собственно, эксперты и соглашаются, ожидая первых кейсов внедрения 5G, с целью их препарировать. Уже скоро — в следующем году коммерческую сеть развернут в Лондоне.