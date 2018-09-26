Теперь ее оказывает РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности» на платной основе с 24 сентября 2018 года.

В Казахстане автоматизировали услугу по регистрации авторских прав. Об этом сообщило министерство юстиции РК. Согласно внесенным изменениям в закон «Об авторском праве и смежных правах», исключены полномочия Министерства юстиции РК по оказанию государственной регистрации прав на произведения, охраняемые авторским правом.

«Услуга автоматизирована, переименована на „Внесение сведений и их изменений в Государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом“ и оказывается РГП „Национальный институт интеллектуальной собственности“ на платной основе с 24 сентября 2018 года», — говорится в сообщении.