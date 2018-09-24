SAS Business Forum 2018: новые возможности для аналитики

Цифровая трансформация может вызвать определенные проблемы, которые могут быть решены именно при помощи аналитики.

20 сентября в Алматы прошел ежегодный SAS Business Forum. В этом году у гостей конференции была возможность узнать о новых решениях SAS по клиентской аналитике, рискам и антифроду, а также обсудить с представителями вендора современные тренды в развитии ИТ и их применение на практике.

Основной фокус конференции был сделан на цифровую трансформацию и те драйверы, которые определяют ее внедрение. Сегодня цифровая трансформация у всех на слуху. В первую очередь это касается бизнеса, которому важно соответствовать запросам клиентов и заботиться об улучшении обслуживания. SAS стремится показать, что она всецело вовлечена в подобные преобразования, предлагая своим заказчикам решения для углубленной и прогнозной аналитики.

Как отметил Андрей Суставов, генеральный директор «SAS Казахстан», цифровая трансформация может вызвать определенные проблемы, которые могут быть решены именно при помощи аналитики. В современном мире аналитика повсюду, и этим фактом нельзя пренебрегать. Развитие отношений с клиентами, развитие кадрового потенциала, повышение эффективности продаж, снижение операционных рисков, повышение эффективности бизнес-процессов, снижение совокупной стоимости владения ИТ — это те бизнес-драйверы, которые сегодня определяют продвижение компании на рынке. Сюда же добавляются различные цели и потребности бизнеса. Появляется необходимость более взвешенно управлять жизненным циклом компании.

«Чуть ли не в каждой организации задумываются о цифровой трансформации. Давным-давно компании просто собирали данные и пытались их как-то хранить. Сегодня они стремятся принимать решения, основываясь на данных. У бизнеса всегда существовала потребность лучше работать с клиентами, с другой стороны — всегда есть определенные желания снизить косты, в том числе и на ИТ. Плюсы применения аналитики многие уже почувствовали, сегодня же она начинает применяться в тех задачах, где ранее об аналитике не задумывались», — говорит Александр Ефимов, директор дирекции аналитических и индустриальных решений, SAS Россия и СНГ.

Потребности и бизнес-драйверы формируют требования к современным системам. Огромное количество данных привело, помимо прочего, к проблеме вычислительных мощностей. Во всем этом SAS видит для себя вызовы, на которые необходимо ответить — обработка данных любого размера и любой сложности, включая неструктурированные и потоковые, использование современных вычислительных технологий, а также использование методов машинного обучения. «SAS Viya — это эволюция, логичное развитие технологий компании SAS. Платформу SAS Viya можно развернуть на базе любой инфраструктуры или экосистемы приложений. Она позволяет снижать затраты на обслуживание нескольких инструментов разработки и управление ими, обеспечивает простое управление и поддержку всех аналитических активов, легко масштабируется», — отметил Александр Ефимов.

SAS Viya является основой для целого ряда решений и продуктов SAS, которые могут быть использованы в различных сегментах и направлениях бизнеса. Это статистика и прогнозирование, аналитика и предиктивные модели. К текущим продуктам SAS Viya относятся SAS Visual Analytics, Visual Statistics, Visual Data Mining & Machine Learning, Visual Forecasting, SAS Optimisation, SAS Econometrics, Visual Investigator.