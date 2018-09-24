Казахский можно будет использовать в написании адреса электронной почты

Ранее применение в системах электронной почты сдерживалось отсутствием необходимых стандартов.

Во время конференции APTLD74 (74-я встреча членов Азиатско-тихоокеанской ассоциации доменов верхнего уровня — Asia Pacific Top Level Domain Association), которая прошла в Ташкенте 20–21 сентября, состоялось подписание соглашения между KazNIC (Казахский центр сетевой информации) и компанией Data Xgen Technologies Pvt. Ltd. о долгосрочном сотрудничестве по внедрению системы электронной почты, позволяющей применять в написании адресов символы национального алфавита. Об этом пишет директор KazNIC Павел Гусев на своей страничке в Facebook.

«Доменные имена.ҚАЗ, с использованием символов национального алфавита (IDN), доступны для всех с августа 2012 года. Это позволило использовать адресацию сайтов в сети интернет на государственном языке», — замечает Павел. Ранее, несмотря на решения мировым сообществом вопросов использования символов национальных алфавитов в системах адресации ресурсов интернет, полное практическое применение в системах электронной почты сдерживалось отсутствием необходимых стандартов и поддержки этих решений ведущими вендорами программного обеспечения.

По словам Павла Гусева, подписанное соглашение подразумевает, что возможность использовать символы национального алфавита в написании адресов электронной почты в Казахстане появится в начале 2019 года.