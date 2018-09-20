В Кызылорде будут выпускать сверхтонкое стекло для смартфонов и планшетов

Инвестором завода по производству такого стекла выступит китайская корпорация China triumph.

В Кызылорде построят завод по выпуску сверхтонкого и ультра прозрачного стекла для солнечных батарей, смартфонов и планшетов. Китайская транснациональная компания China triumph, имеющая богатый опыт в строительстве заводов по производству стекла, выступит в качестве инвестора в строительстве завода. Об этом рассказал аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев, передает Sputnik.

Стоимость проекта составляет порядка 150 миллионов долларов. Проект планируют реализовать в индустриальной зоне Кызылорды. Когда предприятие сдадут, будет открыто около 150 постоянных мест для жителей региона.