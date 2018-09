В Сетевой академии Cisco в Казахстане начался новый учебный год

В прошлом году обучение прошло более 9900 казахстанцев, общее же количество «студентов» академии Cisco в стране превысило 20 000.

В 2017 году важнейшими событиями для Cisco в Казахстане стали соглашения с государственными и коммерческими организациями по программе Country Digitization Acceleration (Ускорение цифровизации Cisco), цель которых — модернизация экономики страны. Так, например, было подписано соглашение с Национальным инфокоммуникационным холдингом «Зерде». Согласно документу, Cisco активно поддерживает правительственную программу «Цифровой Казахстан», цель которой — укрепление национальной цифровой инфраструктуры и стимулирование экономики. Для выполнения этой задачи требуется большое количество высококвалифицированных кадров в области ИТ, и именно на их воспитании сфокусирована деятельность Сетевой академии.

Чтобы добиться максимального результата в этой области, на 2017 год были определены три ключевые направления развития: увеличение количества академий и студентов, расширение штата преподавателей и увеличение количества доступных образовательных материалов. Все эти цели достигнуты.

В 2017-2018 учебном году обучение прошло более 9900 казахстанцев, что на 4000 больше, чем годом ранее. Впервые на казахский язык были переведены учебные материалы базовых курсов «Основы ИТ» (IT Essentials), «Введение в кибербезопасность» (Introduction to cybersecurity) и «Введение в Интернет вещей» (Introduction to IoT).

Более 200 преподавателей школ, колледжей и университетов из Алматы, Астаны, Жезказгана, Караганды, Кокшетау, Темиртау и Щукинска прошли обучение и получили статус инструкторов Сетевой академии Cisco. Благодаря этому удалось открыть 59 новых академий и виртуальных комплексов для дистанционного обучения, в результате чего их общее количество в Казахстане достигло 115.

Кроме того, были проведены ежегодная конференция для инструкторов академий Cisco, хакатон для преподавателей академий и ряд тематических мероприятий в образовательных учреждениях страны. Также в планах — внедрение курсов Сетевой академии Cisco в учебные программы общеобразовательных школ и проведение инструкторских тренингов для преподавателей.

«Перевод учебных материалов на казахский язык позволил обеспечить равные возможности доступа к учебному материалу и сделать обучение в академиях доступным еще большему числу слушателей, — рассказывает Наргиз Омарбекова, координатор программы Сетевой академии Cisco в Казахстане. — За истекший учебный год число действующих академий, аккредитованных инструкторов и слушателей, единовременно обучающихся в академиях Казахстана, возросло вдвое. Это означает, что уже в ближайшем будущем в стране может появиться еще больше ИКТ-специалистов, способных решать глобальные проблемы — генерировать идеи, мыслить как предприниматели и осуществлять цифровые преобразования».

«В рамках программы сетевой академи Cisco мы помогаем молодым ребятам, студентам вузов и школьникам, получить базовые знания по информационным технологиям. Эти курсы успешно интегрируются в программы учебных заведений, их уже освоили десятки тысяч казахстанских студентов, а во всем мире счет идет на миллионы, — отметил руководитель офиса Cisco в Казахстане Дмитрий Шустер. — К тому же в течение последних полутора лет мы активно развиваемся и в регионах Казахстана».

Специально к началу нового учебного года Cisco провела ряд мероприятий, направленных на повышение грамотности населения в области ИТ. Так, 5 сентября на базе Политехнического колледжа Астаны состоялся семинар-практикум для школьных учителей информатики, в ходе которого были представлены программа Сетевой академии Cisco и портфолио курсов. А 23 августа Cisco приняла участие в ежегодной педагогической конференции «Человеческий капитал в условиях четвертой промышленной революции: решения для образования», в ходе которой специалисты компании рассказали о просветительских инициативах, направленных на ускорение цифровизации Казахстана.

Сетевая академия Cisco — это некоммерческая программа фундаментального обучения теории и практике проектирования, строительства и эксплуатации локальных и глобальных сетей, которая более 20 лет функционирует в 170 государствах, включая Казахстан. Сегодня в мире — 11 400 академий, за 20 лет участниками программы стало 9,2 млн человек. Инвестиции Cisco в оборудование, создание учебных материалов и подготовку необходимых ресурсов составляют порядка 2,6 млрд долларов.