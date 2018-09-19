В Казахстане усилят контроль над использованием беспилотников

Это делается для обеспечения безопасности в воздушном пространстве.

Комитет гражданской авиации МИР РК намерен внедрить британскую модель для усиления эффективности деятельности по контролю за летательными аппаратами. Будут созданы новые подходы по регулированию использования БПЛА в воздушном пространстве, передает Kapital.kz.

Ранее в министерстве обороны разъяснили, что правила использования беспилотных летательных аппаратов регламентированы законом РК от 15 июля 2010 года № 339-IV «Об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации» и Постановлением правительства РК от 22 февраля 2018 года № 73 «Об утверждении Правил применения оружия и боевой техники по воздушным судам-нарушителям воздушного пространства РК». Владельцы дронов должны обращаться с заявлением о постановке на учет в уполномоченный орган в сфере гражданской авиации.

«Эксплуатация БПЛА должна сводить к минимуму угрозу причинения вреда жизни или здоровью людей, повреждения имущества, опасность для других воздушных судов…», — значится в тексте закона.