В Узбекистане почти сутки не работала самая крупная платежная система Uzcard

Неполадки в работе Единого общереспубликанского процессингового центра остановили работу сотен тысяч платежных терминалов.

В Центробанке республики прокомментировали, что сбой, случившийся накануне вечером, будет ликвидирован в ближайшее время. Местные СМИ сообщили, что из-за сбоя в работе платежной системы более чем в два раза упал объем продаж, поскольку люди, получающие зарплату на карточки, не могут ни расплатиться ими, ни снять наличные. Покупатели, не имея возможности оплатить покупки пластиковыми карточками в супермаркетах, и узнавшие об этом лишь у касс, оставляли товары в тележках и уходили ни с чем, передает CA-NEWS.

В Узбекистане в обращении насчитывается более 18 млн пластиковых карт. С их помощью ежедневно осуществляются денежные транзакции на 20 млн долларов. Как сообщила пресс-служба ЦБ, с момента сбоя специалистами банка совместно с разработчиками программных обеспечений оказывается поддержка по восстановлению работы розничной платежной системы Uzcard.

Центральный банк не оставит без внимания случившийся инцидент. Будет инициировано изменение в законодательство, наделяющее Центральный банк правами и обязательствами по надзору и регулированию деятельности розничных платежных систем с целью обеспечения их стабильного функционирования, заверили в ЦБ.