Жители Астаны смогут получить информацию о передвижении маршрутных автобусов

На портале «Открытые данные» опубликован новый набор данных.

АО «Национальные информационные технологии» сообщает о добавлении набора данных по общественному транспорту на портале «Открытые данные» (Data.egov.kz), компонента «Открытого правительства» (Open.egov.kz). Данные представлены ТОО «Астана LRT».

Теперь горожане смогут получить информацию о передвижении маршрутных автобусов Астаны в режиме реального времени. Как отмечают в АО НИТ, на основе этих данных разработчики могут создать продукт и выгодно его реализовать в дальнейшем. Все наборы открытых данных размещены в машиночитаемом формате и доступны на API, что является удобным для разработки приложений и сервисов.

Портал «Открытые данные» является площадкой, где центральные и местные исполнительные органы размещают общедоступную информацию. Задача портала состоит в том, чтобы вся информация государственных органов не собиралась и не хранилась в архивах, а была в открытом доступе. С помощью представленных данных любой желающий может сделать какой-либо анализ либо просто использовать в их работе.