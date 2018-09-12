Beeline представил еще одну платежную карту

Партнерами проекта стали Альфа-Банк и Mastercard.

12 сентября в Алматы прошла презентация новой платежной карты Beeline, выпущенной совместно с Альфа-Банком. Баланс карты на базе Mastercard объединен со счетом мобильного телефона. Это уже второй ко-брендинговый продукт, выпущенный Beeline в партнерстве с Альфа-Банком. Представители оператора отметили интерес пользователей к платежной карте, выпущенной на платформе Visa — за 12 месяцев было выпущено более 100 тысяч карт, ежемесячно по ним совершается 230 тысяч операций. Интересно, что самый популярный мерчант в интернет-покупках по картам Beeline — AliExpress. Каждый месяц пользователи совершают на площадке свыше 3 тысяч покупок.

«Карта Beeline — это действительно особенный продукт для Казахстана. Аналогов такой карты во всем мире всего несколько. Во время разработки карты мы получили обратную связь от клиентов и поняли, что пользователи ожидают специальные предложения, акции и бонусы. Поэтому платформой для новой карты и была выбрана Mastercard. Формула уникальности продукта проста: единый баланс карты и мобильного телефона, удобство пополнения баланса, специальные предложения», — пояснил Александр Комаров, главный исполнительный директор Beeline Казахстан.

Карта Beeline-Mastercard дает возможность совершать покупки, осуществлять переводы, а также производить снятие денег в любом банкомате страны без комиссии. Карта снабжена технологией бесконтактной оплаты Mastercard. Как и ранее, карта привязана к счету Beeline. Оператор планирует развивать продукт — в ноябре текущего года ожидается выход именных ко-брендовых карт, а затем — семейных карт с привязкой к одному номеру и виртуальных карт.

«Наша цель предлагать клиентам простые и удобные решения. При этом мы учитываем их потребности. Успех первой платежной карты в партнерстве с Beeline тому подтверждение. Результатом нашего долгосрочного сотрудничества стала вторая кобрендовая карта, которая, мы уверены, будет так же популярна, как и первый совместный продукт», — прокомментировал Иван Истомин, управляющий директор розничного бизнеса АО ДБ «Альфа-Банк».

Выпустить карту Beeline-Mastercard могут абоненты Beeline предоплатной системы расчетов. Для ее получения абонентам достаточно обратиться с документом, удостоверяющим личность, в любой офис продаж и обслуживания Beeline, либо заказать онлайн курьерскую доставку на сайте Beelinecard.kz.

«Никогда еще банк и оператор не были так близки. Мы будем увеличивать количество точек выдачи карт. По сути, без карты клиент из Beeline уже не выйдет», — отметил Сергей Коптик, руководитель службы цифровых продуктов и сервисов Beeline Казахстан.