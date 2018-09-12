В Алматы пройдет SAS Business Forum 2018

В этом году акцент будет сделан на темах клиентской аналитики, рисков, противодействия мошенничеству и цифрового производства.

20 сентября в отеле Ritz Carlton Almaty на SAS Business Forum 2018 соберутся профессионалы, чтобы обсудить самые актуальные тенденции и направления развития бизнеса и аналитики. SAS Business Forum традиционно объединяет руководителей, визионеров, лидеров мнений, профессионалов в области аналитики и обработки данных.

Форум проводится в Казахстане ежегодно и пройдет уже в четвертый раз. В этом году акцент будет сделан на темах клиентской аналитики, рисков, противодействия мошенничеству и цифрового производства. Кроме того, на форуме будет представлена новейшая аналитическая платформа SAS Viya.

Экономика Казахстана в последние годы активно развивается, а компании различного профиля наращивают клиентскую базу и портфель услуг. В то же время в условиях роста прибыли увеличивается риск стать объектом атак хакеров и других злоумышленников, которые также не стоят на месте и изобретают все новые виды цифрового мошенничества. По этой причине все крупные предприятия страны сейчас внедряют новые технологии управления рисками и противодействия мошенничеству. Уже сегодня доступны эффективные разработки в сфере защиты данных — о трендах и новых решениях для риск-менеджмента, противодействия мошенничеству и клиентской аналитики на примерах из реальной практики расскажут эксперты в ходе SAS Business Forum 2018.

Кроме того, на форуме пройдет параллельная сессия, посвященная цифровому производству, которое приобрело особую актуальность в условиях реализации государственной программы «Цифровой Казахстан», представленной в сентябре прошлого года. В ближайшие несколько лет страну ждет радикальная цифровая трансформация, и в сессии вы узнаете, какие шаги уже предприняты и какие аналитические решения для цифрового производства доступны на рынке.

Актуальные кейсы, новейшие тренды, неформальное общение и высокий уровень организации — все это неотъемлемые части SAS Business Forum 2018. Список ключевых спикеров, расписание работы и другие подробности вы сможете найти на сайте мероприятия.