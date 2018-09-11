Акции в помощь

Телекоммуникационный сектор Казахстана претерпевает, пожалуй, самые значимые трансформации с 1998 года — именно тогда появилась компания «Кселл» — первый оператор стандарта GSM в Казахстане.

Спустя 20 лет регуляторы одобрили поглощение «Кселл» со стороны «Казахтелекома». Мы посмотрели на эту трансформацию через призму динамики акций акторов сделки.

Начнем с «Казахтелекома». Как сообщает KASE (Казахстанская фондовая биржа), суммарная рыночная стоимость акций компании на момент подготовки материала составляет 343 млрд тенге ($941,38 млн). Начнем с большего масштаба.

Как заметно на графике, есть несколько значительных всплесков. Первый — в апреле 2006 года, тогда цена достигла почти 49000 тенге за бумагу. После акция за пару месяцев скорректировалась, потеряв почти 50%. Второй не заставил себя ждать и состоялся уже в марте 2007-го — цена выросла с 24000 тенге до 52000 тенге (это пока абсолютный максимум). Но к концу 2008 года бумага ушла к 6800 тенге (абсолютный минимум). Далее — рост: в октябре 2009 года акции оператора уже котировались по цене примерно 21500 тенге, правда, чуть позже откатились к отметке 11900 тенге. Четвертый цикл роста — в апреле 2012 года и связан он с «Народным IPO». После него, кстати, всего за один месяц акции рухнули более, чем вдвое — до примерно 14400 тенге. Наконец, текущий рост, и он выглядит вполне органичным — начинается после достижения локального минимума — на уровне что-то около 7700 тенге за бумагу (март 2015 года). За три года восходящий тренд привел акции к отметке почти 34000 тенге. На момент написания акция котируется по цене 31829 тенге.

Констатируем, что увидеть на большой истории объявление об обращении к регулятору, а также само «слияние» не представляется возможным, поэтому увеличим масштаб.

Здесь мы отобразили динамику акций национального оператора с начала 2018-го. И все предельно ясно — акции находятся в аптренде: начав год на отметке 20500 тенге, бумага пришла в мае к отметке примерно 34000 тенге (+66%). Как известно, «Казахтелеком» подал ходатайство в Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей РК (КРЕМ) о покупке 75% акций «Кселл» в январе 2018 года. Влияние этого события отыскать на графике невозможно — его просто нет. Как и влияние одобрения сделки со стороны регулятора.

В целом, как уже отмечалось выше, рост выглядит органичным. И определенно он отражает позитив, который имеется у инвесторов в части эффекта синергии от сделки. На текущий момент цена находится в узком диапазоне — консолидируется.

Пара слов об объеме, было бы непростительно не изучить график в этой части. Заметных аномалий четыре. Последняя побила все рекорды — около 38 млрд тенге (29 августа текущего года), впрочем, на динамике акций это не отразилось.

«Кселл»

Опираясь на информацию KASE, констатируем, что суммарная рыночная стоимость акций компании составляет 327 млрд тенге ($897 млн). То есть, с этой точки зрения, участники сделки находятся примерно в одной весовой категории.

Итак, на большой истории ситуация с акциями «Кселл» выглядит следующим образом. С конца 2012 года с отметки на уровне 1700 тенге за бумагу к 2800 тенге в июле 2014-го. После — падение к абсолютному минимуму на уровне чуть выше 1000 тенге (апрель 2016-го). В апреле 2017 года начинается восхождение к отметке 1900 тенге. Сейчас акция корректируется, и на момент написания находится на отметке около 1625 тенге. По аналогии с акциями «Казахтелекома», мы не видим влияния факта подачи ходатайства о покупке 75% акций со стороны «Казахтелекома», нет на графике и признаков влияния на цену положительного решения КРЕМ. С точки зрения объема торгов акциями заметно, что сильный рост этого показателя начинается в мае 2017 года и достигает апогея в марте–апреле 2018-го. И после снижается до уровней июня 2017 года. Повышенная активность не дает повода для разночтений — рынок весьма высоко оценивал вероятность слияния, надеясь получить премию к цене.

О перспективах

Как замечает Андрей Кожокару, аналитик Halyk Finance, «По нашей оценке, справедливая стоимость „Казахтелекома“ с учетом эффектов синергии с СП „Теле2-Алтел“ и „Кселл“ и при привлечении долга, необходимого для полной консолидации компаний, равна 32000 тенге за акцию. Важным допущением в данном расчете является стоимость долгового фондирования „Казахтелекома“ в 12%». При этом, рассчитанная стоимость «Казахтелекома» складывается из стоимости СП «Теле2-Алтел» (205 млрд тенге), «Кселл» (270 млрд тенге), стоимости «Казахтелекома» (349 млрд тенге — Enterprise value) за минусом прогнозируемого чистого долга в 477 млрд тенге и рыночной стоимости привилегированных акций в 4,2 млрд тенге. Уровень долга включает дополнительные заимствования (~68 млрд тенге), необходимые для финансирования операционной деятельности компаний на прогнозируемом горизонте. Причем, в вопросе прогноза стоимости акций ключевой параметр — это стоимость фондирования.

«Мы предположили, что стоимость заимствований для Казахтелекома составит 12%. В случае, если необходимый для приобретения 49% СП „Теле2-Алтел“ и 100% „Кселл“ долг будет привлечен по другим ставкам (8%-14%), расчетная стоимость „Казахтелекома“ может существенно измениться — от 50235 тенге за акцию — до 25100 тенге за акцию. В случае, если компания приобретет меньше 100% „Кселл“, а именно 75% у главных акционеров и определенную часть акций (<25%) у миноритарных акционеров, то итоговые расчеты будут несколько отличаться», — продолжает эксперт. Таким образом, при приобретении «Казахтелекомом» 75% акций «Кселл» (без выкупа долей у миноритарных акционеров) за 204 млрд тенге, с учетом последующей полной консолидации СП «Теле2-Алтел», целевая цена акции «Казахтелекома» будет равна 33925 тенге против 32000 тенге за акцию при приобретении 100% «Кселл».

«В случае, если „Казахтелеком“ по какой-либо причине не сможет выкупить 49% СП „Теле2-Алтел“, но приобретет 100% „Кселл“, то целевая цена акции „Казахтелекома“ составит 31055 тенге. Мы исходили из весьма консервативных предположений в оценке будущих денежных потоков СП „Теле2-Алтел“. Тем не менее, объявление регулятором дополнительных условий при консолидации 100% СП, существенно ограничивающих деятельность оператора, послужит изменению нашей оценки», — резюмирует Андрей Кожокару.

Вместо резюме

Трудно не заметить, что наиболее сильная переменная в вопросе стоимости акции «Казахтелекома» — это стоимость заимствований. Кроме того, есть риски и от риторики регулятора, который, вероятно, каким-то образом будет реагировать на приобретение «Казахтелекомом» доли 49% в СП «Теле2-Алтел».