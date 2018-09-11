На алматинских парковках устанавливают видеонаблюдение

90 камер появилось на площадочных парковках «Алматы Паркинг».

«Алматы Паркинг» сообщил об оснащении парковок площадочного типа камерами видеонаблюдения. Они установлены возле бизнес-центра «Нурлы Тау», а также на рынках в районе Северного кольца города — «Адем», «Адем 1, «Алатау 1», «Алатау 2», «Ак булак», «Арлан», «Барыс», «Болашак», «Казына», «Олжа» и «Ялян». Благодаря камерам будет обеспечена безопасность автомобилей.

Видеокамеры обладают высокой чувствительностью и максимальным разрешением. Предусмотрена трехпотоковая трансляция, снижающая нагрузку на сервер и сеть. Устройства поддерживают режим работы «день/ночь», оснащены спецфильтром, который корректирует цветопередачу при достаточном освещении, и отключается в темноте для повышения чувствительности, обеспечивая качественную видеосъемку. Видео с камер будет передаваться в онлайн-режиме по защищенным каналам связи в диспетчерский центр «Алматы паркинг». В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на территории площадочных парковок создана специальная система оповещения с выездом группы быстрого реагирования. Такие группы прибывают на место в течение 3-5 минут.

«Организация видеонаблюдения на площадочных парковках — это один из поэтапных, среднесрочных проектов, в котором участвуют практически все технические специалисты нашей компании. Проект позволит обезопасить автомобилей и граждан, оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации», — отметил Марат Принбеков, директор ТОО «Спецтехпаркинг сервис».