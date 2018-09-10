Telegram получил интерфейс на казахском

24-летний казахстанец Тимур Бехер, выпускник российского вуза, вместе с несколькими единомышленниками локализовал приложение для казахскоязычных пользователей.

До настоящего времени приложение имело 13 языков, среди которых — только два, распространенных в странах СНГ, русский и украинский. Для того чтобы казахстанцы с удобством использовали возможности Telegram, приложению требовалась локализация интерфейса. Ранее представители сообществ разработчиков нескольких стран тоже адаптировали Telegram для своих языков.

По данным Telegram-region, приложение занимает в Казахстане первое место по скачиванию в AppStore и второе — в Google Play. Для изменения интерфейса на казахский язык пользователю необходимо скачать файл у бота @QazTransBot и следовать простой инструкции. Локализация доступна для обеих платформ — iOS и Android. Разработчик допускает неточности перевода интерфейса и готов принимать предложения по редактированию. Скриншоты с ошибками можно направлять в директ — @qz_gram.