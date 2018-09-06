«Мозг» Алматы способен обрабатывать 1000 индикаторов и типов данных

Глава государства побывал в ситуационном центре, который будет аккумулировать огромные массивы информации о городе.

Президент Нурсултан Назарбаев побывал в ситуационном центре, с помощью которого в будущем чиновники смогут более эффективно управлять городом Алматы. Центр создан по примеру крупнейших мегаполисов мира, передает Sputnik.

Ситуационный центр расположен в здании «Алматы Генплан» и представляет собой единый центр массива данных по автотрафику, пассажиропотоку, загруженности объектов образования, криминогенной обстановке и даже по исполнению бюджета. Объединение данных возможно благодаря интеграции 10 городских и республиканских информационных систем.

Новый центр рассчитан на ведение анализа 1 000 индикаторов развития города. С помощью анализа большого объема данных будут прогнозироваться и моделироваться такие показатели, как эффективность экономики города, численность и состав населения, влияние разных факторов на социальное развитие. Также предполагается разработка разных моделей управления города, на основе которых будут формироваться конкретные управленческие решения.