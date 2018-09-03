В Астане откроется первый в СНГ стартап-инкубатор Seedstars

Центр расположится на территории 1000 квадратных метров и будет располагаться возле ЭКСПО.

1 декабря акимат города Астаны совместно с «BI-group» откроет первый в СНГ международный технологический стартап-инкубатор для начинающих предпринимателей, управляемый международной компанией Seedstars. Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписан между ГУ «Управление по инвестициям и развитию предпринимательства» города Астаны, АО «Астана Innovations», международным бизнес-инкубатором «Seedstars» и ТОО «BI Property», передает сайт столичного акимата.

В рамках соглашения благодаря инвестициям компаний-участников будет создана уникальная площадка для развития человеческого капитала в Астане, на которой каждый житель города сможет получить уникальный опыт и реализовать собственный проект в сфере новых технологий. Приоритетным направлением деятельности станет развитие потенциала молодежи.

«Опыт больших городов показывает, что сбалансированное развитие глобального города невозможно без креативных индустрий — это цифровые технологии, архитектура и дизайн, современные медиа, искусство и культура. Поэтому мы создаем площадки, которые сформируют основу креативных кластеров, таких как городская инновационная площадка. Здесь будет формироваться инновационная экосистема столицы», — отметил аким Астаны Асет Исекешев.

Создание городской инновационной площадки откроет широкие возможности для развития стартап-проектов и обмена опытом на международном уровне, а также позволит сформировать новое поколение предпринимателей, объединенных в совместной среде. Для этого резидентам площадки будет представлена глобальная сеть менторов, консультантов, технических специалистов, бизнес-ангелов и широкий доступ к инвестициям проектов. Это будет единственный в СНГ коворкинг-центр, управляемый Seedstars.

«В центрах по миру уже более 70 тысяч стартаперов, предпринимателей и инвесторов. После присоединения к проекту Астана станет частью единой сети и откроет широкие возможности для развития технологий и обмена опытом», отметил Дэвид Дэкомбес, один из партнеров международного бизнес-инкубатора.