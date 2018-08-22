Каршеринг Anytime: кто первый, того и тапки

Компания с итальянскими корнями намерена закрепиться на семимиллиардном рынке каршеринга Алматы.

По словам Станислава Грошова, генерального директора компании Anytime в Казахстане (Anytime входит в Mikro Kapital Group, которая также владеет каршерингом «Делимобиль» в России), компания стартанет в Алматы в сентябре этого года со 100 новых брендированных автомобилей Volkswagen Polo. При этом к концу текущего планируется увеличить парк до 200 автомобилей, а к концу 2019-го — до 500. В компании заявляют о планах инвестировать в свой сервис в Казахстане около 30 млн долларов США.

Каршеринг выглядит на первый взгляд довольно демократичным и привлекательным. Традиционные аргументы этой модели — замена личного автотранспорта, и даже более того — таксомотора. Расчеты, которые привел гендиректор компании в Казахстане, говорят о том, что средняя стоимость владения личным автомобилем обходится примерно в миллион тенге в год (страховка, амортизация, авторезина, налоги, топливо и т.д.) при среднегодовом пробеге примерно 15 тысяч километров. В Anytime минимального чека нет, но тарифы сильно дифференцированы — от 19 тенге (с 06:00 до 10:00) до 44–55 тенге за 1 минуту.

Давайте еще сравним услуги Anytime, например, с Яндекс.Такси, проложив маршрут от Саина–Рыскулова до Абая–Ауэзова. Его протяженность — 7,3 км. Яндекс.Такси дает нам цену 700 тенге (это эконом, комфорт — 840 тенге). Anytime — от 704 тенге до 880 тенге (16 минут, без пробок — на 3 минуты меньше). То есть, экономии как бы и нет вовсе. Есть и еще один неприятный момент не в пользу Anytime — место стоянки нужно еще найти, дойти до него, — это занимает время и не всегда удобно в плохую погоду. И чем дальше от центра, тем шансы быстро найти автомобиль сильно сокращаются. В отличие от того же такси, в которое можно загрузиться там, где пожелаешь, в том числе в нетрезвом состоянии. Соответственно, и выйти там, где удобно, не привязываясь к наличию парковки.

Идем дальше. Как говорит Станислав Грошев — все авто новые. Это первое. Второе — все авто попадают в руки пользователя в чистом и опрятном состоянии — фактически пользователь получает all-in-one — транспортную услугу (бензин, страховка, мойка и техобслуживание, поддержка 24/7, доступ к авто посредством мобильного приложения, где и происходят все транзакции, связанные с услугой). Впрочем, это было бы справедливо на 100%, если бы речь шла о самоуправляемом авто. Комплектация автомобиля по-максимуму — это автоматическая коробка передач, кондиционер и прочее. Утверждается, что это экологично — одно такое авто способно заменить от 8 до 15 личных транспортных средств (к сожалению, об алгоритме этого расчета ничего не сообщается). Еще один аргумент, который приводится в поддержку бизнес-модели — это то, что личное авто используется лишь 4% от всего времени. Соответственно, 96% — простаивает. Насколько этот аргумент сильный — вопрос индивидуальный.

Как это работает? Ядро системы — приложение, с помощью которого, после прохождения регистрации (а она надо полагать — многоуровневая), пользователь сможет видеть свободные автомобили, выбрать ближайший и забронировать его. Добравшись до машины, он сможет открыть ее с помощью мобильного приложения и начать пользоваться (ключи и документы находятся в автомобиле). Оплата происходит по окончании пользования услугой.

Тут стоит отметить, что работа сервиса практически ограничена границами города и в Anytime запрещается завершать аренду за их пределами. Отчасти это объясняется нестабильной работой мобильного интернета вне крупных городов, а без связи пользователь не сможет завершить аренду.

Отвечая на вопрос Profit.kz о том, каким образом будет решаться вопрос с парковкой (как мы знаем, заметная часть центра Алматы стала зоной, закрытой для бесплатного паркинга автотранспорта), генеральный директор компании говорит: «Мы работаем с акиматом Алматы по этому вопросу: для автомобилей Anytime паркинг будет бесплатным». Интересовал Profit.kz и вопрос о страховке. В базовых тарифах в случае ДТП ответственность пользователя ограничивается суммой 100 или 200 тысяч тенге. В компании намерены в перспективе работать с третьими страховыми компаниями, чтобы у пользователя была возможность застраховать ответственность и этих сумм. Впрочем, тут же призывают не драматизировать ситуацию — по статистике количество ДТП с автомобилями Anytime в России лишь несколько выше, чем в среднем. И намного меньше, если сравнивать с тем, что происходит с таксомоторами.

«Этот бизнес весьма маржинальный. Речь идет о рынке 5–7 млрд тенге в год. И это только в Алматы. Дальше мы пойдем в другие миллионники Казахстана», — делится планами гендиректор Anytime. Остается понять, как публика примет каршеринг на практике, тем более, цифры говорят, что здесь все не так однозначно. К тому же, личное авто — это не только средство передвижения, но и личное пространство, доступно 24/7 и находится в непосредственной близости от владельца.…