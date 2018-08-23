Топ-7 ютуберов Казнета

YouTube — это наше все. Ежедневно казахстанцы просматривают миллионы роликов в этой социальной сети — а это сотни миллионов просмотров в месяц.

Все это дает право назвать YouTube самой популярной соцсетью в Казахстане. Заметим, что для чистоты эксперимента в своем рейтинге мы учитывали лишь персональные страницы либо страницы коллективов, исключив телевизионные каналы. В качестве первоисточника информации — данные Socialbakers.com и Livedune.ru. Итак, поехали.

1. Аминка Витаминка: 1 703 114 подписчиков

«Привет! Меня зовут Амина. Это мой канал обо всем, что мне нравится. Подписывайся и лови наше хорошее настроение!», — так начинается канал Аминки Витаминки. И это недалеко от истины, так как основной контент — это приколы, юмористические сценки, пародии и другие вайны, в которых, кстати, принимают участие и сестры Амины. Играют искренне и с детской непосредственностью. Что и подкупает. Общее количество просмотров на канале составляет 1,7 млрд, что дает основание предположить, что канал весьма доходный.

2. Ekaterina Saibel: 1 074 545 подписчиков

«Привет, друзья… Мы ведем видео-дневник/ ежедневные влоги о нашей семейной жизни. Также я снимаю видео о красоте, здоровье, материнстве, воспитании ребенка, питании и секретах семейного благополучия и счастья. Мы счастливы вместе и делимся этими моментами с вами. Приятного просмотра», — пишет Екатерина. К слову, видимо, апдейт этой части делался давно, так как, насколько известно, в семье за это время случилось пополнение — малыш Вова. Ну, и на кого ориентирован подобный контент понятно — это молодые мамы, которые долгими зимними вечерами не прочь почерпнуть дополнительный опыт. В общем, розовощеких младенцев и цифровых акынов современности вам в ленту. Однозначно, проект является успешным и с коммерческой точки зрения — общее количество просмотров достигло полумиллиарда.

3. Rusik TV: 796 597 подписчиков

Автор канала — Руслан Висингериев, — и известен он, прежде всего, как актер и автор команды КВН «Астана.KZ». На канале Руслан Висингериев предстает в роли Таксиста Русика, обыгрывая самые разнообразные сценарии. Общее количество просмотров — 143 млн.

4. Our Vidos TV: 752 743 подписчика

Научпоп и около этого — жанр беспроигрышный. В отличие от юмора и детских тем, где конкуренция зашкаливает. Владелец канала — Эдуард Кравченко — делает разноцветные «дымовушки», кондиционер из нескольких кулеров, запускает двигатель на воде, делает гигантскую модель самолета из картона и советует, где лучше всего прятать честно заработанное. Более того, дает уроки выживания в экстремальных условиях. Совокупное количество просмотров канала на момент написания составляет 114 млн.

5. Yuframe: 618 419 подписчиков

Очень популярная группа вайнеров. Ребята остроумны, не обременены штампами, а потому их вайны набрали более 136 млн просмотров. Кстати, нам их пародия на «Грибы» ну очень хорошо зашла…

6. DEEMOROV: 562 599 подписчиков

Геймера вам в ленту. Бахтияр Амиршин — владелец канала DEEMOROV, заявляет о своем блоге как о ресурсе, который акцентируется на обзорах мобильных приложений, техники и т. д. Но в итоге все ушло исключительно в сторону гейм-обзоров. Автор чрезвычайно плодовит и, порой, выкладывает по одному видео в два дня. Общее количество просмотров на канале — более 32 млн.

7. Stupidmadworld: 514 794 подписчика

Замыкает семерку качественный казахстанский канал Максима Якименко о гаджетах и всем, что с этим связано. Обзоры устройств, аппаратные и программные лайфхаки, новости. У канала почти 97 млн просмотров.