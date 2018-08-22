Доходы от услуг связи в Казахстане в январе-июле 2018 года

По итогам семи месяцев 2018-го стало заметно, что темпы роста телекоммуникационной отрасли стали отставать от роста экономики.

Январь–июль 2018-го

В целом, за семь месяцев текущего года весь рынок связи в Казахстане составил 419,1 млрд тенге против 406,3 млрд тенге за тот же период 2017-го — операторы заработали на 13 млрд тенге больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост составил 3,2%. И, как заметно, он существенно просел, ведь еще по итогам полугодия составлял 6%. То есть, рынок связи стал отставать от роста экономики, в одночасье потеряв 2,8%.

Доходы от услуг междугородной и международной телефонной связи в Казахстане в январе–июле 2018 года составили 16,4 млрд тенге, что на 3% меньше объема услуг связи за январь–июль 2017 года; от услуг местной телефонной связи — 23,3 млрд тенге (на 3,7% меньше); от услуг по передаче данных по сетям телекоммуникационным проводным и беспроводным — 18,9 млрд тенге (на 23% больше); от интернета — 139,5 млрд тенге (на 6,9% больше); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 20,5 млрд тенге (на 8,5% больше); от услуг мобильной связи — 127 млрд тенге (на 1,8% больше); от прочих телекоммуникационных услуг — 73,4 млрд тенге (на 2,9% меньше).

Наибольшие доли в общем объеме услуг связи в январе–июле 2018 года приходятся на интернет (33,3%) и мобильную связь (30,28%). На прочие телекоммуникационные услуги приходится 17,52%. Как видно, три крупнейших сегмента концентрируют 81,1% всех доходов рынка телекоммуникаций.

Июль 2018-го

В июле 2018-го предприятиями отрасли связи Казахстана оказано телекоммуникационных услуг на сумму 60,33 млрд тенге против 67,8 млрд тенге, которые отрасль сгенерировала в июле 2017-го — падение составило 11%. Рассмотрим компоненты рынка. Выручка от услуг междугородной и международной телефонной связи в июле 2018 года составила 2,57 млрд тенге, что примерно на 3,7% меньше июля 2017-го. Местная телефонная связь — 3,27 млрд тенге (на 2,7% меньше объема июля 2017-го). От интернет-услуг операторы выручили 19,84 млрд тенге (на 4,5% больше); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 2,96 млрд тенге (на 9,6% больше); от услуг мобильной связи — 18,24 млрд тенге (на 3,1% меньше); от прочих телекоммуникационных услуг — 10,6 млрд тенге (на 43,6% меньше).

Уровень проникновения телеком-сервисов

По итогам июля 2018 года число фиксированных телефонных линий составило 3,4 млн единиц (в июне — 3,5 млн — снижение продолжается); абонентов сотовой связи — 27,19 млн единиц (в июне — 26,87 млн единиц — констатируется рост), из них 14,13 млн единиц имеют доступ в интернет — это почти 52% всей абонентской базы (в июне — 13,76 млн — заметно расширение базы); абонентов фиксированного интернета — 2,47 млн единиц (в июне — 2,75 млн единиц — заметно значительное снижение). Плотность проникновения SIM-карт в Казахстане по итогам июля 2018-го составила почти 148,5% (население Казахстана — 18,3 млн человек). Разумеется, среди экономически активного населения этот процент почти вдвое выше — около 293%.

Несколько слов в качестве резюме. Статистику июля, да и всех семи месяцев, сильно подпортили «прочие телекоммуникационные услуги», необъяснимый рост которых почти вдвое в июле 2017-го перечеркнул на нет все усилия 2018 года. Рост этот выглядит аномальным, что подтверждается тем, что уже в августе 2017-го года значения показателя возвращаются в привычное русло. Но, как бы там ни было, приходится констатировать, что это кардинально отразилось на темпах роста отрасли. Напомним, что по итогам семи месяцев они составили 3,2%, а это много ниже темпов роста по итогам полугодия (6%), и ниже темпов роста экономики.