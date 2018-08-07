Top-7 фейсбукеров Казахстана

Что представляет собой казахстанский Фейсбук и чьи посты вызывают максимальный резонанс?

Что такое Facebook в Казахстане? Активная аудитория этой социальной сети составляет почти 470 тысяч человек, и доминирующая группа — это пользователи в возрастном диапазоне 25-34 лет (почти 44%). Заметим, что в группу «активных», по мнению аналитического сервиса Br-analytics.ru, входят те пользователи, которые опубликовали хоть одно сообщение в течение месяца (в данном случае — июль 2018-го).

На втором месте — возрастная аудитория 35-44 лет, ее доля составляет почти 29%. Замыкает тройку группа 18-24 лет с долей около 13%. Интересно, что прекрасная половина сильно доминирует в казахстанском Фейсбуке — 59% против 41%, что отождествляет сильную половину. Все пользователи Фейсбука в Казахстане сгенерировали около 9 млн сообщений только в июле.

И еще казахстанский Facebook, как уже неоднократно замечали эксперты, чрезвычайно политизирован. И это кардинальным образом отличает его от других соцсетей. Таким образом, несмотря на, в общем-то, небольшую аудиторию, эта социальная сеть — «аристократ» среди всех остальных, которые функционируют на территории Казахстана.

Итак, кто задает тренды в казахстанском Фейсбуке? Чьи посты вызывают максимальный резонанс? Ответим на этот вопрос через призму количества подписчиков с помощью сервиса KazTop100.

1. Gaziz Tortbayev: 70591 подписчик

Газиз занимает, судя по информации в профиле личной странички, позицию CEO в Turan Investment. В основном, его посты — это локальные и мировые новости. И значительная их часть — на казахском языке.

2. Нуртас Адамбай: 61520 подписчиков

Лента — это в основном локальные новости, причем Нуртас много говорит о справедливости. Понятно, что это болевая точка нашего общества, а потому страничка автора находит все больше и больше приверженцев.

3. Аружан Саин: 54110 подписчиков

Аружан, пожалуй, не нуждается в представлении — она руководит Добровольным обществом «Милосердие» и Продюсерским центром «Аружан и Компания».

4. Алишер Еликбаев: 43316 подписчиков

Как-то в одном интервью Алишер сказал про себя, что он «Осел с душой сенбернара, который живет по принципу Исландии, когда каждый друг, пока не докажет обратного». Ну, а если серьезно, то он одним из первых стал выстраивать свою «карьеру» в Фейсбуке, и до сих пор остается в седле, подтверждением чего и служит четвертая позиция в топ-10.

5. Yerzhan Rashev: 41797 подписчиков

Автор на своей страничке перемежает острые темы с наблюдениями. У Ержана сложилась довольно неоднозначная репутация, но то, что он в тренде, доказывает его пятая позиция в рейтинге.

6. Асель Баяндарова: 41590 подписчиков

Лента автора — жизнеописание и бытие медицинского дерматолога вперемешку с заметками о здоровом образе жизни. И, судя по шестой позиции рейтинга, последователям Асель такая комбинация вполне по вкусу.

7. Асет Исекешев: 39084 подписчика

Аким Астаны. И этим все сказано. А если серьезно, то нахождение странички Акима Астаны в рейтинге на седьмой позиции говорит о том, что горожане неравнодушны к тому, что происходит в их родном городе.