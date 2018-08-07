Казахстан получил доступ к «военному» сигналу ГЛОНАСС

Он используется для получения точных навигационных данных по высоте над уровнем моря.

Россия предоставила Казахстану доступ к высокоточному сигналу ГЛОНАСС, который используют в военных целях, в том числе для наведения высокоточного оружия, передает Kazpravda.

«Этот сигнал сегодня служит для решения тех задач, которые раньше выполняли военные топографы, а его применение в вооруженных силах чрезвычайно широко, — рассказал военный эксперт, главный редактор журнала „Арсенал отечества“ Виктор Мураховский. — Например, для определения местоположения образцов вооружения и военной техники, командных пунктов, для подготовки данных для высокоточных систем вооружения. Это и ствольная артиллерия, и реактивные системы залпового огня, и баллистические ракеты, и для размещения позиций и определения основных направлений действий, например зенитно-ракетных комплексов».

Как отметил эксперт, если «гражданский» сигнал ГЛОНАСС обеспечивает хорошую точность по широте и долготе, «военный» нужен для получения точных навигационных данных по высоте над уровнем моря. Ранее Россия предоставила доступ к такому сигналу лишь Индии в 2010 году и Алжиру в 2018 году.