Средняя скорость интернета в Казахстане не дотягивает до 5 Мбит/с

В рейтинге из 200 стран это 94 место.

Британский сайт Cable, который оценивает качество интернет-подключения, составил рейтинг стран по скорости интернета. Данные были собраны с мая 2017 года по май 2018 года, проанализировано более 163 млн тестов широкополосных подключений в 200 странах мира.

Первое место в мировом рейтинге стран по скорости широкополосного интернета занял Сингапур со средней скоростью загрузки 60,39 Мбит/с, 2-е и 3-е места у Швеции (46 Мбит/с) и Дании (43,99 Мбит/с). Составители отчета замеряли, сколько времени уйдет на скачивание HD‑видео размером 5 Гб при средней скорости подключения в стране. У первых трех стран, возглавляющих рейтинг, этот показатель составил от 11 до 15 минут.

Казахстан оказался на 95 месте рейтинга. Средняя скорость интернета в республике — 4,45 Мбит/с. Выводы были сделаны на основе более 100 тысяч тестов 44606 отдельных IP-адресов. На скачивание 5 Гб HD-видео у пользователя уйдет два с половиной часа.

По сравнению с 2016 годом Казахстан потерял в рейтинге 13 позиций, средняя скорость интернета в стране выросла всего на 0,45 Мбит/с. Это достаточно низкий показатель, учитывая тот факт, что в мире средняя скорость интернет-подключения выросла на 23%. В целом за прошедший год показатели скорости выросли в 67 странах рейтинга, а снизились — в 110.

Россия заняла 47 место рейтинга (13,51 Мбит/с), Монголия — 161 место (1,57 Мбит/с), Кыргызстан — 163 место (1,52 Мбит/с), Узбекистан — 184 место (1,02 Мбит/с), Таджикистан — 188 место (0,94 Мбит/с), Туркменистан — 198 место (0,56 Мбит/с). На последнем месте рейтинга — Йемен со средней скоростью загрузки 0,31 Мбит/с.