Кселл не будет выплачивать $2 миллиона в споре об авторских правах

Оператор мобильной связи в партнерстве с интернет-провайдером доказывали апелляционной коллегии, почему не несут ответственности за трансляцию «пиратских» видеоклипов.

Апелляционная судебная коллегия отменила решение о взыскании с оператора мобильной связи Кселл и партнера — интернет сервис провайдера Terraline — более полумиллиарда тенге. Суд во вторник огласил резолютивную часть судебного акта, передает Sputnik.

«В части взыскания с АО „Кселл“ и ТОО „Terraline“ в солидарном порядке в пользу республиканского общественного объединения „Казахстанское общество по управлению правами интеллектуальной собственности“ (КОУПИС) денежной компенсации в размере 672 миллионов 197 тысяч 500 тенге, а также в доход государства пошлины в размере 20 миллионов 162 тысячи 925 тенге решением суда отменить. Принять в этой части новое решение об отказе удовлетворения иска», — огласила коллегия решение об удовлетворении апелляционной жалобы ответчиков и отмене решения Специализированного межрайонного экономического суда города Алматы от 15 мая 2018 года.

По словам судьи, который объяснил причину отмены решения, 8 августа 2016 года между телеканалом Muzlife и провайдером Terraline был заключен договор о предоставлении исключительного права на ретрансляцию телеканала, при этом телеканал гарантировал обладание всеми необходимыми правами. Кроме того, оговаривалось, что Muzlife самостоятельно формирует программу передач и обязан включать в нее «чистые» объекты интеллектуальной собственности. В договоре, по словам председателя апелляционной коллегии, было указано, что в случае претензий и исков из-за нарушений авторских прав телеканал обязан отвечать по ним сам.

Напомним — телеканал Muzlife транслировал музыкальные клипы зарубежных исполнителей. Эфир канала распространялся и в интернете — с помощью услуги Mobi TV. И, по мнению представителей DL Constraction, заявивших о своих правах на видео, это было сделано незаконно. В мае Специализированный межрайонный экономический суд Алматы огласил решение о выплате Кселл и его партнером по предоставлению услуги Mobi TV, компанией Terraline, суммы истцу в лице КОУПИС, которому было передано право на управление авторскими правами. Исковая сумма в 1 миллиард тенге была сокращена на треть.

Вскоре после проигранного суда первой инстанции оператор мобильной связи и его партнер выступили перед журналистами. Тогда же выяснилось, зачем проигравшие ответчики решили выйти на СМИ. Дело в том, что уже после оглашения решения компания получила еще одну досудебную претензию на 4 миллиарда тенге. Юристы подсчитали, что речь может идти всего о 8,5 тысячах фактов усмотренных DL Constraction нарушений. По этим же приблизительным подсчетам DL Constraction и КОУПИС могли бы лишить оператора мобильной связи и его партнеров 40 миллиардов тенге.

По мнению юристов Terraline, ответственность по очистке контента должна лежать на телеканале Muzlife. Соответственно, Кселл и Terraline не должны отвечать за нарушение авторских прав. Кроме того, они задались вопросом, почему претензии правообладателей не распространились на сам телеканал, в эфире которого выходила якобы пиратская продукция.

Однако позже представитель DL Constraction объяснил причины такой избирательности. По словам Андрея Диденко, у Muzlife права на показ тех самых видеоклипов были. А вот у Кселл и Terraline прав на ретрансляцию в интернете этих же роликов не имелось. И заключение договора с телеканалом не освобождает компании от необходимости очистки авторских прав, считает представитель DL Constraction.