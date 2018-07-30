Страны ЕАЭС займутся развитием цифровой торговли

Россия предлагает свой опыт в построении системы, которая охватывает весь цикл — от выпуска товаров таможней до их продажи в розницу.

Вопросы реализации цифровой повестки, развития интеграционного объединения и совершенствования его нормативно-правовой базы, взаимодействия в сферах энергетики и промышленной кооперации в Евразийском экономическом союзе ЕАЭС стали основными темами заседания Евразийского межправительственного совета, которое состоялось в Санкт-Петербурге 27 июля. В заседании принял участие премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев.

Председатель Евразийского межправительственного совета, глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости устранения барьеров на общих рынках ЕАЭС: «Мы должны обеспечить для бизнеса недискриминационные и прозрачные условия. В целом нам нужно будет проделать дополнительную работу по устранению препятствий, которые мешают созданию общих рынков ЕАЭС».

Стало известно, что сформирована экспертная группа по ликвидации барьеров, в которую вошли представители бизнес-сообществ стран Союза. Дмитрий Медведев также отметил продвижение в реализации цифровой повестки ЕАЭС.

«В начале года было подписано соглашение о маркировке товаров средствами идентификации. Рассчитываем на то, что скоро в государствах Союза пройдут все необходимые процедуры, чтобы документ вступил в силу уже в этом году», — сказал он.

В России до конца года планируется создать систему, которая охватит весь цикл — от выпуска товаров таможней до их продажи в розницу. Дмитрий Медведев предложил распространить этот механизм на весь Союз.

«Выгоды очевидны: налаживание эффективного государственного контроля, защита потребителей и создание благоприятных условий для ведения бизнеса», — подчеркнул спикер.

Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян отметил важность проведения согласованной политики цифровой трансформации, так как в противном случае на рынке ЕАЭС начнут появляться новые барьеры и препятствия: «Все наши страны это понимают, и теперь наша задача — создать механизмы проведения совместной политики. Мы договорились о том, что необходимо обеспечивать интероперабельность наших проектов, создавать общие стандарты в цифровой сфере и четко выстроить систему управления, чтобы мы могли согласовывать позиции национальных правительств».