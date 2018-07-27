В спецЦОНе Астаны произошел сбой системы

Сейчас работоспособность системы полностью восстановлена.

27 июня в 11:00 по времени Астаны был зафиксирован сбой в работе интегрированной информационной системы для центров обслуживания населения (ИИС ЦОН). Отмечается, что из-за сбоя системы образовалось скопление людей.

В АО «Национальные информационные технологии», которая обеспечивает работу системы госкорпорации «Правительство для граждан», уведомили, что провели работу по устранению проблемы. Она была завершена сегодня в 02:32.

«В ходе выявления причин администратором БД выявлено большое количество работающих процессов систем управления базами данных Cache с высокой нагрузкой сервера, влияющих на производительность и работоспособность компонента „Шина ЦОН“. Кейс зарегистрирован в официальной службе технической поддержки Intersystems с полным описанием проблем и приглашен представитель компании „Soft Partner“, оказывающий услуги технической поддержки Intersystems», — пояснил Аскар Атагулин, представитель АО «НИТ».