Узбекистан выдал 1095 электронных виз иностранцам

Системой могут воспользоваться граждане, прибывающие в туристических целях из стран, для которых установлен упрощенный порядок оформления визы.

За десять дней со дня запуска Узбекистан выдал 1095 документов через систему оформления и выдачи электронных въездных виз. С 15 июля по 25 июля 2018 года получено 1555 заявок на получение виз от граждан более 40 стран мира. 460 заявок пока находятся в рассмотрении, сообщает CA-NEWS.

Больше всего заявок поступило от граждан Китая (265), США (216), Великобритании (176) и Индии (154). Электронная система выдачи виз была запущена 15 июля текущего года. Системой могут воспользоваться граждане, прибывающие в Узбекистан в туристических целях из стран, для которых установлен упрощенный порядок оформления визы. Срок рассмотрения заявки составляет два рабочих дня. Электронная виза выдается для однократного пребывания на территории Узбекистана сроком на 30 дней. Она действительна в течение 90 дней.

Электронная виза направляется на адрес электронной почты, при прохождении границы достаточно представить визу в бумажном или электронном виде.