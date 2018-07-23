Единую платформу информационных систем здравоохранения презентовали в Астане

Там будут собраны данные о пациенте из всех систем.

В Астане представили национальный проект платформы интероперабельности информационных систем здравоохранения, одним из компонентов которого является электронный паспорт здоровья. Как отметил вице-министр здравоохранения Олжас Абишев, основная задача платформы интероперабельности информационных систем здравоохранения, которая внедряется при поддержке Всемирного банка, это создание единого информационного поля, где будут собраны все данные о пациенте из всех систем, передает Kursiv.kz.

«Они будут привязаны к индивидуальному идентификационному номеру. Это позволит пациенту обращаться в поликлинику или больницу, не имея с собой амбулаторных записей. Вся информация о его медицинском статусе будет выдаваться в электронном формате, по ИИН. Сейчас человек носит с собой очень много карт, а ведь некоторые записи по истечению времени могут быть нечитабельными или потеряться. С внедрением данной системы все это будет в электронном формате», — пояснил спикер.

По его словам, электронный паспорт здоровья является компонентом этой системы. Здесь есть несколько видов доступа: если пациенты будут иметь доступ к паспорту здоровья, то врачи к другим данным — аналитике, статистике. В электронном паспорте здоровья можно будет увидеть историю болезни, начиная с 2008 года, сведения о том, кто, когда и как лечил, какие препараты назначал, план прививок, когда госпитализировали, были ли ухудшения, улучшения и так далее.

«У нас есть план мероприятий с местными исполнительными органами, где мы планируем провести несколько поэтапных обучений, как врачебного персонала, так и жителей, чтоб они умели пользоваться всем функционалом новой системы. Мы планируем в конце сентября запустить ее в опытную эксплуатацию», — резюмировал спикер.