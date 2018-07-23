Казнет перевалил за 140 тысяч доменов

По итогам первого полугодия 2018 года отечественный сегмент Сети стал больше почти на 5000 доменов.

2018 год зона.KZ начала на отметке 136112 доменов, и все это время находилась на положительной территории. В январе она выросла на 1209 доменов, в феврале — и того больше — на 1777. В апреле — на 1146 доменов. Таким образом, за период январь–июнь 2018 года доменная емкость зоны.KZ стала больше на 5659 доменов.

С точки зрения распределения регистраций нового ничего — лидирует с огромным отрывом Алматинская область — на нее приходится 57,5% от всех регистраций доменов в зоне.KZ, ближайший «конкурент» — Акмолинская область с долей 18,94%. На Карагандинскую область, которая и замыкает тройку лидеров, приходится 6,62% регистраций.

Иная ситуация с зоной.ҚАЗ. Если судить по данным KazNIC («Казахстанский центр сетевой информации»), то динамика зоны уже более года находится на отрицательной территории (лишь в апреле 2018-го она стала больше на 1 единицу). По итогам полугодия, доменов в зоне осталось 870.

Ситуация с точки зрения распределения регистраций в зоне.ҚАЗ в целом повторяет ситуацию с зоной.KZ — с огромным отрывом доминирует Алматинская область — на нее приходится 61,72%, на Акмолинскую область — 20,94%, на Карагандинскую приходится 4,22% регистраций.

Таким образом, общая емкость Казнета (.ҚАЗ+.KZ) составляет 141432 домена.

Если опираться на текущую динамику роста доменных имен в Казнете, то вряд ли стоит ожидать, что по итогам года его емкость достигнет отметки 150 тысяч доменов. Вероятнее всего, это произойдет в марте 2019-го.