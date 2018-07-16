В странах ЕАЭС наладят взаимное признание ЭЦП

Члены Союза формируют трансграничное пространство доверия.

На заседании Совета Евразийской экономической комиссии вице-премьеры обсудили наиболее чувствительные проблемы внутреннего рынка ЕАЭС в рамках комплексной работы по устранению препятствий во взаимной торговле между государствами-членами Союза.

Одним из наиболее чувствительных препятствий является отсутствие взаимного признания государствами ЕАЭС электронной цифровой подписи. Из-за этого возникают сложности с доступом потенциальных поставщиков к участию в закупках в электронном формате. В качестве решения проблемы коллегии ЕЭК поручено до 1 сентября текущего года утвердить план мероприятий, которые предусматривают взаимное признание изготовленных в соответствии с законодательством Республики Армения, Кыргызской Республики электронных цифровых подписей Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской Федерацией по мере готовности перечисленных стран к признанию электронных подписей. При этом параллельно продолжится работа по взаимному признанию электронной цифровой подписи между всеми государствами-членами в рамках формирования трансграничного пространства доверия.