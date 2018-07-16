В Казахстане создадут интеллектуальную транспортную систему

На основе международного опыта министерством по инвестициям и развитию определены восемь базовых компонентов интеллектуальной транспортной системы.

В текущем году ведутся работы по внедрению одного из компонентов — системы взимания платы на нескольких участках автодорог. В целом до 2020 года планируется внедрить платность на 16 участках дорог. Об этом рассказал министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, передает Tengrinews.kz.

По его словам, будет разработано мобильное приложение использования RFID-меток для бесконтактного списания средств при проезде. Также ведется установка видеокамер, метеодатчиков и информационных табло для информирования водителей. Еще один компонент — специальные автоматизированные измерительные средства для взвешивания транспорта в движении, учета интенсивности, электронной регистрации разрешений на проезд.