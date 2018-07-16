Узбекистанцы смогут использовать PayPal

Рассматривается законопроект о внедрении электронных кошельков в Узбекистане.

Центральный банк разрабатывает законопроект «О валютном регулировании и валютном контроле». Он предлагает разрешить свободно открывать и использовать счета за пределами республики. Когда закон вступит в силу, граждане смогут использовать все виды электронных кошельков, передает Repost.uz.

Что касается технической составляющей, то в ЕОПЦ уже выполнили все требования компании и сейчас ждут решения штаб-квартиры PayPal.

«Мы заранее начали техническую подготовку к запуску данной услуги. С принятием закона сможем сразу предоставить населению возможность пополнять счета в PayPal, „Яндекс.Деньгах“, WebMoney и Qiwi кошельке. Планируем подключать и другие электронные платежные системы», — рассказал Ахрор Махмудов, глава Единого общереспубликанского процессингового центра.

Узбекистан — единственная страна в Центральной Азии, не присоединившаяся к PayPal. Технические условия подготовлены, осталось лишь дождаться изменений в законодательстве и подписать соглашение.