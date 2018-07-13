Акимат Мангистауской области и Казахтелеком будут взаимодействовать в сфере цифровизации

До конца 2018 года высокоскоростным интернетом обеспечат все школы и медучреждения области, будут реализованы проекты Smart City и Умное ЖКХ.

Аким Мангистауской области Ералы Тугжанов и председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев подписали дорожную карту по реализации поручений государственной программы «Цифровой Казахстан» в Мангистауской области. Одним из основных направлений подписанного документа является совместное участие акимата Мангистауской области и АО «Казахтелеком» в модернизации инфокоммуникационной инфраструктуры в сельских населенных пунктах, что позволит обеспечить предоставление цифровых сервисов посредством высокоскоростного доступа к интернету. Аким области и Куанышбек Есекеев рассмотрели совместный план по обеспечению до конца текущего года высокоскоростным доступом к интернету всех образовательных и медицинских учреждений области.

«Сейчас перед нами стоит актуальная задача — обеспечение высокоскоростного доступа к сети интернет всех объектов образования и здравоохранения области. В Мангистау 55% школ и 8% медучреждений пользуются высокоскоростным интернетом со скоростью более 10 Мбит/с. До конца 2018 года совместно с АО «Казахтелеком» мы планируем обеспечить высокоскоростным интернетом все 134 школы и 111 медучреждений Мангистауской области. Это, в свою очередь, позволит ускорить реализацию проектов цифровизации в сфере образования и здравоохранения», — сказал Ералы Тугжанов.

На сегодняшний день из 61 села региона 34 подключено к оптоволоконным линиям связи. В соответствии с дорожной картой, в рамках проекта государственно-частного партнерства, в период с 2018 по 2019 годы планируется обеспечить волоконно-оптическими линиями связи еще 10 сел области. В целях расширения оптоволоконной сети в этих населенных пунктах будут построены сети беспроводного доступа нового поколения LTE 800, что позволит обеспечить цифровыми услугами, ШПД и мобильной связью всех сельчан региона и, тем самым, — выполнить целевые показатели ГП «Цифровой Казахстан».

«Мы продолжим работу по строительству волоконно-оптических линий связи в регионе. Одной из первоочередных является задача по обеспечению высокоскоростным доступом к сети интернет сельских населенных пунктов и социально-значимых объектов. Соответствующие поручения были даны руководству Западной РДТ, — отметил Куанышбек Есекеев. — Одним из интересных проектов, реализуемых сегодня в регионе, является также проект „Цифровые районы“, который должен обеспечить цифровыми услугами Бейнеуский и Каракиякский районы».

В ходе встречи также была рассмотрена одна из важных программ партнерского сотрудничества между АО «Казахтелеком» и акиматом Мангистауской области — совместная реализация пилотных проектов Smart City. Так, в рамках пилотного проекта «Цифровой микрорайон» в Актау будет установлено 500 комплектов сервиса «Умный дом» и базовые станции для внедрения системы удаленного сбора данных со счетчиков энерго-, тепло- и водоснабжения. Кроме того, в текущем году АО «Казахтелеком» установит 2000 видеокамер в 250 домах Актау и Жанаозена, таким образом, более 62 тыс. жильцов многоэтажного сектора получат доступ к услуге «Облачное видеонаблюдение».

Вместе с тем АО «Казахтелеком» представил инновационный проект «Умный дом». Так, дом № 35 в 15 микрорайоне Актау стал первым в Казахстане домом, в котором подключены интеллектуальные датчики охранной и пожарной безопасности. Новый продукт представляет собой контроллер, к которому подключаются беспроводная видеокамера, датчик движения, открытия дверей и дыма. Детекторы моментально реагируют на движение, открытие дверей или окон, возникновение возгорания, а видеокамера фиксирует событие и отправляет фото-отчет через мобильное приложение, установленное на смартфоне.

Еще один новый продукт от АО «Казахтелеком», который был продемонстрирован — «Умное ЖКХ». В квартирах и домах устанавливаются умные датчики, которые каждый день передают сообщения в ресурсные компании о количестве потребленной воды, газе, электроэнергии или гикокаллорий тепла. «Умное ЖКХ» позволит получать актуальную информацию о том, сколько реально использовано ресурсов, а сколько потерялось ввиду возможных протечек, аварийных ситуаций или хищений.