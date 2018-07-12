Все сайты госорганов Казахстана перенесут на одну платформу

Это позволит обеспечить информационную открытость госорганов и улучшить ситуацию с контентом официальных сайтов.

Министерство информации и коммуникаций РК работает над проектом создания единой платформы информационных ресурсов государственных органов, которая объединит в одном портале официальные сайты всех центральных и местных государственных органов. Об этом рассказал заместитель директора департамента государственной политики в области СМИ МИК РК Бекзат Рахимов, выступая на конференции, посвященной развитию открытого правительства, передает Kazpravda.kz.

По его словам, такой подход позволит обеспечить информационную открытость госорганов, надлежащее наполнение контентом их официальных сайтов.

«Как показала проведенная оценка, характерными для госорганов проблемами являются не обновление размещаемой информации либо ее неполнота, наличие неактивных ссылок, навигационная недоступность, некорректное отображение информации, нереализованный в полной мере функционал для слабовидящих людей. Также имеет место отсутствие всей требуемой информации в версии на казахском языке», — отметил Бекзат Рахимов.

По словам замдиректора департамента МИК, для решения всех этих проблем и обеспечения информационной открытости нужен комплексный подход.

«В качестве решения министерством информации и коммуникаций видится создание единой платформы интернет-ресурсов государственных органов по примеру опыта Великобритании. Это позволит объединить интернет-ресурсы всех центральных и местных госорганов на единой платформе. Удобный для граждан сервис „одного окна“ даст возможность найти необходимую информацию на одном ресурсе. ЕПРГО сократит в два раза расходы, ежегодно выделяемые на разработку и сопровождение интернет-ресурсов, а также обеспечит унификацию информации, размещаемой сегодня государственными органами на своих официальных сайтах. Для реализации проекта, конечно, потребуется время и, в том числе, изменение законодательства, но работа уже ведется. Министерством на сегодняшний день разработана концепция перехода. Мы ее уже предварительно согласовали с руководством страны», — рассказал Бекзат Рахимов.

Предполагается, что за Единой платформой информационных ресурсов государственных органов в Интернете будет закреплен сетевой адрес 1gov.kz.