Казахстанские стартапы посоревнуются за участие на Seedstars Summit в Швейцарии

Международный швейцарский конкурс стартапов объявил финалистов.

Seedstars World, самое известное соревнование стартапов на посевной стадии на развивающихся рынках, объявило финалистов, которые представят свои проекты 5 июля в Astana Hub, соревнуясь за звание лучшего стартапа страны и возможность представить Казахстан на международной арене, глобальном технологическом саммите Seedstars Summit, который пройдет 1–6 апреля в Лозанне (Швейцария).

В прошлом году на глобальном раунде соревнований Казахстан представляла компания Clockster с инновационным решением для HR-рынка, облачной системой мониторинга времени работы и посещаемости сотрудников с использованием биометрических технологий. Как отметил Ержан Рыскалиев, генеральный директор и основатель Clockster, эта поездка перевернула сознание и была отличным толчком на пути к успеху.

5 июля в соревновании примут участие следующие стартапы:

— AIR — advance in robotics, мобильное приложение, помогающее изучать программирование робототехники

— Asistent.kz, электронный сервис для МСБ, который подсчитывает налоги, создает отчетные документы и может заменить бухгалтера

— KazMotors Group, маркетплейс для продажи автозапчастей

— LinguaHub, платформа онлайн-курсов и самообучения в сочетании с CRM для школ

— Smart Zapravka, мобильное приложение, позволяющее оплачивать за бензин онлайн и делать предзаказы в кафе АЗС

— SPEAKUS, облачная платформа для предоставления синхронного перевода во время международных конференций и других мероприятий

— WebTotem, SaaS-сервис для защиты вебсайтов от взлома, вирусов и скрытого майнинга криптовалюты

— Egistic, информационная и аналитическая платформа для мониторинга состояния полей с посевами и точного фермерства

— Zumcare, мобильное приложение для записи к врачу, консультаций и других медицинских сервисов

— Podpishi Online, сервис для подписания документов компаниями на расстоянии и онлайн

Seedstars World организовывает мероприятие 5 июля в тесном сотрудничестве с первым в Центральной Азии международным IT и стартап-хабом Astana Hub, Национальным инфокоммуникационным холдингом Зерде и Бизнес-инкубатором MOST. На открытии с приветственной речью выступят представители министерства образования и науки РК, а также представители холдинга Зерде. В программе мероприятия пройдет панельная дискуссия на тему «Как ускорить развитие технологической экосистемы и инноваций в Центральной Азии», в которой примут участие Майкл Вебер, сооснователь швейцарской группы компаний Seedstars, Павел Коктышев, заместитель председателя правления АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг „Зерде“», Зауре Розмат, СЕО The Steppe, Игорь Овчаренко, консультант по развитию стартап-экосистем на развивающихся рынках.

Стартапы будут презентовать свои проекты перед командой жюри, куда войдут Алим Хамитов, директор Бизнес-инкубатора MOST, Ануар Сейфуллин, генеральный директор фонда ABC — I2BF Seed fund, Тимур Баиров, член наблюдательного совета Astana Hub, Улан Каирбеков, CEO в Naimi.kz, Агахусейн Ахмадов, региональный менеджер ЦВЕ и Центральной Азии в Seedstars. Соревнования также поддержали партнеры Astana International Financial Centre (AIFC), Amir Watches, Geneva Business School, International Business School.

Участие в питчинг-мероприятии Seedstars Astana 5 июля в Astana Hub бесплатное, регистрация обязательна.