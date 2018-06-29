Казахстан на Mobile Congress Shanghai: контракты, меморандумы, 5G

Крупнейший казахстанский оператор заключил контракты с China Mobile International Limited, China Unicom Global и China Telecom Global.

На крупнейшем событии в сфере мобильных технологий, Всемирном мобильном конгрессе Mobile World Congress Shanghai 2018, казахстанская делегация презентовала стенд, где представила инновационные сервисы и технологии в сфере инфокоммуникаций, решения в рамках концепций Smart Home и Smart City, предложения для глобального рынка в сфере Internet of Things.

Напомним, в части развития IoT «Казахтелеком» завершил в текущем году первый этап проекта по строительству крупнейшей в СНГ сети M2M/Internet of Things на базе технологий LORA и Zigbee. Эти сети охватывают все сегменты рынка Интернета вещей: квартиры, частные дома и подъезды в сегменте B2C; уличную территорию городов, многоквартирные дома, административные здания, производственные объекты и автомобильные дороги в сегменте B2B/B2G. Также были представлены разработки в сфере ICT, новые направления e-commerce, FinTech, а также возможности и услуги, предлагаемые для азиатского и европейского рынков, основанные на особенностях и преимуществах транзитного потенциала республики.

С работой стенда ознакомились главы мировых телеком-компаний, представители азиатских и европейских мобильных операторов, производителей оборудования и программного обеспечения, посетители выставки. Они узнали об инфраструктуре оператора, особенностях технологической сети, проектах, внедряемых в Казахстане.

В ходе Mobile World Congress Shanghai 2018 было подписано несколько меморандумов, контрактов и соглашений, прошел ряд стратегических встреч и переговоров с топ-менеджерами и представителями мировых компаний, являющихся лидерами телекоммуникационной отрасли и сферы мобильных инноваций. Крупнейший казахстанский оператор заключил контракты с China Mobile International Limited (CMI), China Unicom Global и China Telecom Global.

Основанием для этого стало успешное выполнение компанией Казахтелеком своих обязательств по организации и сдачи в работу международных цифровых каналов большой емкости от границы РК/КНР до Франкфурта-на-Майне (Германия). Каналы организованы по кратчайшему маршруту с полным резервированием, что позволит клиентам китайских партнеров в Азии и Европе получить бесперебойный стабильный сервис с наилучшими техническими характеристиками.

«Отрадно, что такие крупные операторы в очередной раз предпочли наши транзитные услуги для удовлетворения своих растущих потребностей в обмене трафиком между Европой и Азией. Это свидетельствует о высоком доверии нашим возможностям и высокому качеству предоставляемых услуг на протяжении всего маршрута. Мы верим, что наше сотрудничество получит дальнейшее успешное продолжение, особенно после строительства в ближайшее время новых сетевых стыков на основе технологии DWDM 100Гб/с», — прокомментировал подписание Шыңғыс Сағындык, директор по продажам дивизиона корпоративного бизнеса АО «Казахтелеком».

Контракт о предоставлении транзитного канала по маршруту граница РК/КНР — Франкфурт был подписан в дни выставки между АО «Казахтелеком» и China Unicom Global. В рамках развития сотрудничества и увеличения объемов продаж транзитных услуг стороны также подписали меморандум о расширении трансграничного сетевого стыка. Один из крупнейших операторов Китая China Unicom является клиентом казахстанской компании более 10 лет. По словам представителей китайского оператора, главным критерием для выбора партнера является его надежность и качество предоставляемых услуг.

Еще один меморандум, подписанный с компанией Nokia, предусматривает проведение пробного тестирования оборудования и программного обеспечения 5G. Тестирование запланировано в рамках программы пилотного внедрения 5G, разработанной АО «Казахтелеком» совместно с министерством информации и коммуникаций РК. Программа рассчитана до конца 2020 г. и будет реализована в четырех регионах — Астане, Алматы, Акмолинской и Алматинской областях. Программа пилотного внедрения состоит из 3 фаз: предварительное/пробное тестирование оборудования и технологий 5G, тестирование первоочередных применений 5G (беспроводной фиксированный доступ (FWA) в диапазоне миллиметровых волн (mmW) и высокоскоростной мобильный доступ (eMBB)), тестирование расширенных применений 5G FWA для сельских населенных пунктов, uRLLC, mMTC, 5G slicing. Меморандум определяет взаимодействие сторон в первой фазе тестирования 5G.

«Тестирование технологий 5G планируется начать уже в четвертом квартале 2018 года, и эта работа продолжится до конца 2020 года. По сути, это многоэтапный процесс, который включает получение частотного диапазона, согласование его с компетентными органами, разработку кейсов, проверку механизма дезагрегации радиочасти и другие действия. На сегодняшний день нет стандарта и конкретного релиза 5G с утвержденным набором функций и, фактически, мы будем участвовать в разработке такого стандарта. Эту возможность мы получили в результате заключения меморандума с Nokia, которая входит не только в отраслевую организацию 3GPP (консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии), но и в широкий спектр open-source сообществ (XRAN, OpenRAN и др.). Это позволит существенно снизить капитальные и операционные затраты на развертывание сети 5G», — подчеркнул Нурлан Мейрманов, управляющий директор по инновациям АО «Казахтелеком».

Отвечая на вопросы журналистов, вице-президент Nokia по странам Центральной и Восточной Европы, а также Центральной Азии Микко Лаванти рассказал о потенциале телекоммуникационного сектора Казахстана: «Мы будем поставлять техническое оборудование и программное обеспечение для тестирования технологий 5G в Казахстане. Ваша страна активно проводит реформы, внедряет инновации, и по многим показателям лидирует среди 23 стран Центральной и Восточной Европы, Центральной Азии. Мы считаем, что Казахстан обладает большим потенциалом развития на рынке технологий 5G».

В качестве определяющего критерия выбора технологического партнера по развитию 5G «Казахтелеком» выделяет приверженность Nokia открытым решениям, создаваемым глобальными цифровыми экосистемами. Участие Nokia в открытых экосистемах, разрабатывающих открытые архитектуры, интерфейсы, ПО и спецификации оборудования, определило выбор «Казахтелекома» и нашло отражение в меморандуме.

Также «Казахтелеком» презентовал свое видение и планы развития продуктов на базе технологии Blockchain. Для создания полноценного, способного вызвать доверие со стороны конечного потребителя продукта (как для бизнеса, так и для государственных сервисов), необходима высокая технологическая готовность участников рынка. АО «Казахтелеком», будучи одним из самых крупных провайдеров, обладающих распределенной сетью дата-центров с высоким уровнем отказоустойчивости и сетевой связанностью, расположенных в разных регионах страны, принимает активное участие в развитии продуктов на базе Blockchain. Наряду с этим «Казахтелеком» продемонстрировал новые продукты в области электронной коммерции, провел встречи с крупнейшими представителями китайского и международного рынков. Основная цель оператора — сотрудничество по увеличению ассортимента товаров, поиск новых рынков сбыта и заимствование опыта в мобильной коммерции.

Заместитель премьер-министра РК Аскар Жумагалиев в ходе визита в Шанхай дал высокую оценку странового стенда и представленной концепции. Наряду с этим в рамках рабочей программы он принял участие во встрече с вице-мэром города Шанхай Сю Куньлинь (Xu Kunlin) и лидерами мировых гигантов в сфере производства телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения.

В ходе ознакомительного визита в лабораторию R& D Nokia Shanghai Bell Аскар Жумагалиев и председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев ознакомились с виртуальной инфраструктурой 5G. По итогам этого визита инновационному подразделению телеком-оператора были даны поручения в части применения опыта компании Nokia.

К слову, в 2017 году 600 экспозиций и стендов GSMA Mobile Congress Shanghai посетило порядка 70 тысяч человек из 104 стран мира. Одно из самых ожидаемых мероприятий в сфере мобильных и цифровых технологий ежегодно освещает свыше 800 представителей СМИ и отраслевых аналитиков.