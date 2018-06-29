Стартаперы Astana Hub вошли в топ 100 Юго-Восточныой Азии

Участие в Echelon Asia Summit предоставит отечественным проектам возможность масштабирования на рынке Юго-Восточной Азии и привлечения инвестиций в Казахстан.

Группа казахстанских стартапов попала в Топ-100 лучших стартапов Юго-Восточной Азии и выступит перед венчурными инвесторами на крупнейшей технологической площадке Echelon Asia Summit 28–29 июня 2018 года в Сингапуре. Казахстанские проекты были выбраны сингапурскими инвесторами в рамках программы «Smart Zholy», организованной при поддержке международного технопарка IT-стартапов Astana Hub и Фонда Первого Президента РК-Елбасы.

6 отечественных IT-стартапов представят Казахстан на площадке Echelon Asia Summit:

— персональный Wi-Fi роутер «Nommi»

— многопользовательская кроссплатформенная онлайн игра «GameofDrones»: игроки с разных концов света могут соревноваться в управлении как наземными, так и воздушными дронами

— первый мобильный рынок автозапчастей в Казахстане «KazMotors»

— компания, которая разрабатывает продукты на основе искусственного интеллекта — «AILabs»

— портал возможностей для молодежи в сфере образования, трудоустройства и предпринимательской деятельности — «Neupusti»

— онлайн проверка и оплата штрафов «OKauto»

Проекты Game of Drones, AILabs и KazMotors являются выпускниками первой программы акселерации международного технопарка IT-стартапов Astana Hub. В рамках поездки в Сингапур казахстанские команды встретятся с представителями более 20 венчурных фондов Юго-Восточной Азии, в числе которых — 500 Startups (США) и Golden Gate Ventures (Сингапур). Кроме того, запланировано посещение офисов Facebook и Google, а также Национального университета Сингапура. В рамках визита казахстанская делегация получит консультации по развитию стартап-экосистемы в стране и ознакомится с методами ведения IT-предпринимательства.

Echelon Asia Summit — это крупнейшее мероприятие в Азии в области стартапов, технологий и инноваций. В саммите примут участие более 5000 гостей, 400 инвесторов и 100 лучших стартап-команд из 30 стран мира. В рамках события пройдет специальный форум для руководителей государственных агентств по развитию инноваций азиатских стран, где будет презентован международный технопарк IT-стартапов Astana Hub.