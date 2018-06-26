Казахстан занял 38 место в мировом рейтинге цифровой конкурентоспособности

РК опережает Россию на два пункта.

Казахстан сохранил позицию в мировом рейтинге цифровой конкурентоспособности, составленном специалистами Международного института управленческого развития (International Institute for Management Development, IMB). Наша страна находится на 38-месте, опережая Россию на два пункта, передает Zakon.kz.

Лидером рейтинга стали Соединенные Штаты, которые за год также поднялись на две позиции. Сингапур, занимавший первую строчку в прошлогоднем рейтинге, переместился на второе место. На одну позицию опустилась и Швеция, став третьей. На четвертом месте — Дания, на пятом — Швейцария.

Всего в рейтинг вошли 63 страны. Общая оценка стран определяется с учетом 50 индикаторов и трех факторов: «знания» (наличие квалифицированных кадров и научных разработок), «технологии» (правовое регулирование и технологическая инфраструктура) и «готовность к будущему» (степень внедрения).

Соседями Казахстана в рейтинге являются Россия (40 место), Таиланд (39 место), Италия (41 место) и Саудовская Аравия (42 место).