Электронную регистрацию интеллектуальной собственности внедрят в РК

Полномочия по регистрации объектов интеллектуальной собственности будут переданы в Национальный институт интеллектуальной собственности.

В Казахстане внедрят систему электронной регистрации интеллектуальной собственности. Об этом на отчетной встрече с населением в Астане сообщил министр юстиции РК Марат Бекетаев, передает Kazpravda.kz.

«Охрана прав на интеллектуальную собственность — это одно из ключевых направлений деятельности министерства. В этом направлении мы стремимся к упрощению процедуры регистрации. Для этого будет внедрена одноуровневая система регистрации объектов интеллектуальной собственности. Соответствующий закон был подписан Главой государства буквально на днях — 20 июня», — сообщил Бекетаев.

Полномочия по регистрации объектов интеллектуальной собственности теперь будут переданы в Национальный институт интеллектуальной собственности. Как пояснил спикер, до принятия этого закона правообладатели при регистрации обращались в министерство, затем документы передавались в Национальный институт интеллектуальной собственности для экспертизы. Теперь процесс будет упрощен. А для стимулирования изобретательской деятельности был изменен формат республиканского форума «Шапагат» — появилась ярмарка изобретений и конкурс изобретателей.

«Если мы хотим, чтобы в Казахстан пришли не только инвестиции, но инвестиции с инновациями, тогда нам нужно развивать работу в этом направлении. Чтобы правообладатели, те инвесторы, которые обладают технологиями, чувствовали себя здесь комфортно и были уверены, что их права будут защищены», — заключил Бекетаев.