Ядро системы «Киберщит» запустят до конца года

В программе «Цифровой Казахстан» предусмотрено 28 миллиардов тенге.

На каком этапе находится реализация госпрограммы «Киберщит Казахстана», рассказал заместитель председателя комитета по информационной безопасности министерства оборонной и аэрокосмической безопасности Руслан Абдикаликов, передает Sputnik.

«Технической реализацией занимается комитет национальной безопасности, в программе „Цифровой Казахстан“ 28 миллиардов тенге для этого предусмотрено, на три года. До конца года техническое ядро системы „Киберщит“ будет построено и запущено в эксплуатацию», — сообщил Абдикаликов.

Киберщит поможет достигнуть и поддерживать уровень защищенности электронных информационных ресурсов, систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры от внешних и внутренних угроз, однако гражданам Казахстана следует соблюдать требования безопасности: по статистике 95% киберпреступлений совершается из-за неосторожности пользователей.