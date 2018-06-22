Парламент принял закон о внедрении в Казахстане онлайн-страхования

Население и предприятия смогут заключать договоры через интернет без посещения офиса страховой компании.

Депутаты мажилиса согласились с поправками сената в проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности, рынка ценных бумаг». Таким образом, закон является принятым парламентом и направляется на подпись Главе государства, передает «Курсив».

В целом, документ предусматривает изменение по пяти основным направлениям — введение онлайн-страхования; изменение подходов к страхованию казахстанцев, выезжающих за рубеж; введение вмененного страхования; совершенствование механизма урегулирования споров через расширение функций страхового омбудсмена; расширение системы дополнительного гарантирования по социально важным видам страхования жизни.

Председатель Национального банка Данияр Акишев отмечал, что в Казахстане остро стоит вопрос о доступности финансовых услуг в регионах, в первую очередь за пределами областных центров и на селе.

«Нашей целью является создание условий для граждан при получении дистанционных услуг страхования. Население и предприятия смогут заключать договоры через интернет без посещения офиса страховой компании и посреднических услуг агентов. Будут созданы условия, когда жителям отдаленных населенных пунктов не нужно ехать в областной центр за страховым полисом или прибегать к услугам посредников. В перспективе отсутствие посредников повлечет снижение стоимости страховки», — объяснял Акишев.