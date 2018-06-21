1,5 трлн тенге к 2025 году принесет перевод администрирования НДС на блокчейн

Уже в августе минфин планирует подготовить пилотный проект.

Министр финансов Бахыт Султанов рассказал о тех преимуществах, которые появятся с использованием технологии блокчейн в Казахстане. По его словам, перевод администрирования налога на добавленную стоимость на блокчейн к 2025 году дополнительно принесет 1,5 трлн тенге, передает «Курсив».

«Администрирование НДС с применением технологии блокчейн. Это достаточно прогрессивная технология и мы одними из первых пытаемся применить эту технологию в своей работе. В августе мы планируем продемонстрировать первый прототип», — рассказал он на отчетной встрече перед населением 20 июня.

Кроме того, по его словам, создание базы данных третьих лиц для целей налогового администрирования станет одним из элементов более интеллектуального администрирования налоговыми и таможенными службами.