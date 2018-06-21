Депутаты озаботились свободным применением глушителей связи в Казахстане

По их мнению, такие спецсредства в неумелых и корыстных руках способны нанести значительный экономический и социальный вред.

Представители депутатской фракции ДПК «Ак жол» обратились к премьер-министру Бакытжану Сагинтаеву с запросом касательно неконтролируемого использования устройств для блокирования сотовой связи. Запрос подписали К. Абсатиров, А. Перуашев, Е. Барлыбаев, Е. Никитинская, Б. Дюсенбинов, Д. Еспаева, М. Казбекова.

Они напомнили, что в соответствии с постановлением правительства от 27 июля 2015 года комитет национальной безопасности РК определен лицензиаром деятельности по разработке, производству, ремонту и реализации специальных технических средств, предназначенных для проведения оперативно-розыскных мероприятий.

«Однако с недавнего времени блокираторы сотовой связи стали широко применяться в системе образования при проведении ЕНТ. Так, на портале государственных закупок можно увидеть заявки от тех или иных учреждений образования о закупке таких „глушилок“. Между тем, сегодня на сайтах, в социальных сетях можно не только найти описание и принцип работы „глушилок“, но и свободно приобрести их по вполне приемлемой цене», — говорится в обращении.

Депутатов озаботил тот факт, что действующее законодательство не предусматривает каких-либо норм по ввозу, реализации и использованию «глушилок» и, соответственно, не ограничивает действия их распространителей и пользователей.

«Учитывая, что принцип работы блокираторов связи заключается в подавлении GSM сигнала, под угрозу блокировки могут попасть автосигнализации, сигналы спасательных служб, служб безопасности при возникновении террористических либо экстремистских угроз. Кроме того, нарушается работа платежных терминалов, банкоматов, беспроводных систем оповещения при экстренных ситуациях, а также другого оборудования, работающего при помощи GSM сигнала. Получается, что любой человек может активизировать данное устройство не только в школах при ЕНТ, но и в любом другом месте, и заблокировать связь по всему периметру, со всеми вытекающими последствиями. В том числе — воспрепятствовать оперативным действиям спасательных и правоохранительных служб. В случае возникновения подобных ситуаций операторы связи полностью снимают с себя ответственность», — заявили депутаты.

Они предложили отнести устройства подавления мобильной связи к спецсредствам, не подлежащим свободному обороту и продаже на рынке.