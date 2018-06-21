Саммит стал одним из самых практических мероприятий года и представил более 35 проектов интернета вещей.

14-15 июня в Астане прошел IoT World Summit Eurasia. В мероприятии приняло участие более 450 участников, из 9 стран мира, в том числе: Индия, Великобритания, Казахстан, Южная Корея, Россия, Бельгия, Украина, Китай, Сингапур и др.

В ходе пленарной сессии «Переход к Индустрии 4.0. Новая парадигма производства: создание новой экосистемы» был рассмотрен целый ряд вопросов, в том числе — создания и развития экосистемы Интернета вещей, государственной поддержки и влияния технологиq на жизнь в ближайшем будущем.

По словам руководителя компании «Beeline Казахстан» Александра Комарова, то, что государство реализует такую программу, как «Цифровой Казахстан» — это уже 25% процентов успеха.

«Ответственность операторов связи лежит в сфере организации сетей для Интернета вещей, которые станут базой для развития любого продукта в этой сфере», — отметил Александр Комаров. Он также добавил, что проект Билайна по развертыванию сети стандарта NB-IoT в Казахстане немного опережает другие регионы: «Мы делаем ставку на NB-IoT, потому что это сертифицированный стандарт, и мы предполагаем, что он станет самым массовым. Такую сеть Билайн может развернуть по всей стране всего за 3-6 месяцев».

Чжу Юньлян, директор департамента продаж решений Wireless в ТОО «Хуавей Текнолоджиз», рассказал о международном опыте в сфере внедрения технологий «Умного города». Тему продолжил главный̆ специалист по стратегии из бельгийского города Гента Карл-Филип Коэнеграхтс, который поделился практическим опытом реализации горизонтальной политики и управления данными, в рамках интеллектуального города. Он повторил тезис, который уже произносился на панельной сессии саммита: умный город — это, прежде всего, город для людей. По словам Коэнеграхтса, Гент является отличным примером такого города: он открытый и дружелюбный к людям любого возраста. Местные муниципальные власти стремятся реализовать диверсифицированную экономику, построенную на принципах экологической безопасности и всеобщего благосостояния.

Зарубежный кейс успешного применения Интернета вещей представил главный исполнительный директор по технологической трансформации нефтехимической компании «Индия Гликолс» Атул Говил. По его словам, после внедрения IoT-платформы компания получила возможность контролировать промышленные операции в режиме реального времени, тем самым повысив производительность. Интеллектуальные системы данных позволяют эффективно сокращать потери ресурсов и следить за качеством изготовляемого продукта в режиме онлайн.

Также в рамках саммита состоялась презентация стартап-проектов и решений технологических задач недропользователей по основным направлениям мероприятия: «Индустрия 4.0», «Умный город» и «Финтех». Экспертная комиссия выбрала лучше команды и разыграла 4 млн тенге на развитие бизнеса для молодых и перспективных команд. Партнером конкурсной программы выступил Tech Garden (АКФ «Парк инновационных технологий»).