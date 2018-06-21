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В Астане прошел IoT World Summit Eurasia

Саммит стал одним из самых практических мероприятий года и представил более 35 проектов интернета вещей.

21 июня 2018 10:00, Profit.kz
Рубрики: Бизнес, Интернет

14-15 июня в Астане прошел IoT World Summit Eurasia. В мероприятии приняло участие более 450 участников, из 9 стран мира, в том числе: Индия, Великобритания, Казахстан, Южная Корея, Россия, Бельгия, Украина, Китай, Сингапур и др.

IoT World Summit Eurasia

В ходе пленарной сессии «Переход к Индустрии 4.0. Новая парадигма производства: создание новой экосистемы» был рассмотрен целый ряд вопросов, в том числе — создания и развития экосистемы Интернета вещей, государственной поддержки и влияния технологиq на жизнь в ближайшем будущем.

По словам руководителя компании «Beeline Казахстан» Александра Комарова, то, что государство реализует такую программу, как «Цифровой Казахстан» — это уже 25% процентов успеха.

«Ответственность операторов связи лежит в сфере организации сетей для Интернета вещей, которые станут базой для развития любого продукта в этой сфере», — отметил Александр Комаров. Он также добавил, что проект Билайна по развертыванию сети стандарта NB-IoT в Казахстане немного опережает другие регионы: «Мы делаем ставку на NB-IoT, потому что это сертифицированный стандарт, и мы предполагаем, что он станет самым массовым. Такую сеть Билайн может развернуть по всей стране всего за 3-6 месяцев».

Чжу Юньлян, директор департамента продаж решений Wireless в ТОО «Хуавей Текнолоджиз», рассказал о международном опыте в сфере внедрения технологий «Умного города». Тему продолжил главный̆ специалист по стратегии из бельгийского города Гента Карл-Филип Коэнеграхтс, который поделился практическим опытом реализации горизонтальной политики и управления данными, в рамках интеллектуального города. Он повторил тезис, который уже произносился на панельной сессии саммита: умный город — это, прежде всего, город для людей. По словам Коэнеграхтса, Гент является отличным примером такого города: он открытый и дружелюбный к людям любого возраста. Местные муниципальные власти стремятся реализовать диверсифицированную экономику, построенную на принципах экологической безопасности и всеобщего благосостояния.

IoT World Summit Eurasia

Зарубежный кейс успешного применения Интернета вещей представил главный исполнительный директор по технологической трансформации нефтехимической компании «Индия Гликолс» Атул Говил. По его словам, после внедрения IoT-платформы компания получила возможность контролировать промышленные операции в режиме реального времени, тем самым повысив производительность. Интеллектуальные системы данных позволяют эффективно сокращать потери ресурсов и следить за качеством изготовляемого продукта в режиме онлайн.

Также в рамках саммита состоялась презентация стартап-проектов и решений технологических задач недропользователей по основным направлениям мероприятия: «Индустрия 4.0», «Умный город» и «Финтех». Экспертная комиссия выбрала лучше команды и разыграла 4 млн тенге на развитие бизнеса для молодых и перспективных команд. Партнером конкурсной программы выступил Tech Garden (АКФ «Парк инновационных технологий»).

IoT World Summit Eurasia