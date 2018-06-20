Комитет по ИКТ НПП «Атамекен» возглавил Болат Башеев

Ранее должность председателя комитета информационно-коммуникационных технологий, образования и инноваций возглавлял Мурат Абенов.

Болат Башеев избран председателем комитета информационно-коммуникационных технологий, образования и инноваций Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».

Комитет создан в целях эффективного взаимодействия бизнес-сообщества с органами государственной власти для решения задач НПП по вопросам, связанным с развитием информационно-коммуникационной отрасли и «зеленой экономики». В задачи комитета входит анализ и выработка предложений для президиума и правления Национальной палаты по вопросам государственной политики в сфере информационно-коммуникационной индустрии, совершенствования законодательства РК, определения приоритетных проблем в индустрии, а также участие в разработке и реализации программных документов государственных органов и укрепление сотрудничества с международными организациями и компаниями.

Болат Башеев является председателем правления в ARTA Software. На посту в НПП «Атамекен» он сменил Мурата Абенова.