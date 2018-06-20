Алма ТВ: идем по приборам

Несмотря на банкротство акционера, компания продолжает работу в штатном режиме.

Вчера стало известно о том, что специализированный межрайонный экономический суд Алматы признал банкротом ТОО «Asset Invest», акционера АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан», которому принадлежит торговая марка «АЛМА ТВ». На таком решении настаивало ТОО «Специальная финансовая компания DSFK (ДСФК)», управляющее «плохими» активами банка RBK — сумма задолженности ТОО «Asset Invest» перед Bank RBK составила 22 млрд тенге.

Суд решил: «Признать должника, ТОО „Asset Invest“ банкротом, ликвидировать и снять с учетной регистрации все филиалы». Права управления имуществом и делами должника переданы временному управляющему ТОО «Asset Invest» Ахату Оспанбекову. Кроме того, суд отказал Qazaq Banki, которому согласно материалам суда, Asset Invest задолжало порядка 8 млрд тг., в перерегистрации 20% акций АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан».

Напомним — ТОО «Алма-ТВ» было преобразовано в АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» в конце 2016 года. Единственным акционером является ТОО «Asset Invest», которым руководит Татьяна Пак. Ей принадлежит половина доли в этом ТОО. В настоящее время Татьяна Пак находится под стражей в связи с делом о хищении денег АО «Bank RBK». Здесь же фигурирует Жомарт Ертаев. В 2014 году было объявлено о том, что он намерен приобрести 50% доли в ТОО «АЛМА-ТВ». Единственным собственником компании на тот момент являлся Динмухамет Идрисов, который купил 100% доли в уставном капитале ТОО «АЛМА-ТВ» в мае 2014 года. Его, в свою очередь, связывают с кредитами, которые были выданы «Ордабасы Комьюникейшенс» (это прежнее название ТОО «Asset Invest».

Стоит отметить, что ситуация, происходящая вокруг Алма ТВ, уже несколько месяцев обращает на себя пристальное внимание участников рынка. В апреле на деньги и имущество компании был наложен арест на сумму 2,2 млрд тенге (3,59% от общей стоимости активов компании). Арест был произведен в связи с нарушением имущественных прав со стороны оператора — Казахстанское общество по управлению правами интеллектуальной собственности (РОО «КОУПИС») затребовало взыскание компенсации в связи с незаконным использованием музыкальных произведений, право пользования которыми принадлежало компании Web Content.

Позднее руководство Алма ТВ заявило о попытке рейдерского захвата и выступило с обращением к национальной палате предпринимателей «Атамекен», попросив вмешаться в ситуацию председателя президиума Тимура Кулибаева.

«На данный момент АО „Алма Телекоммуникейшнс Казахстан“, стоимостью 80 млрд тенге, сотрудники ТОО „ДСФК“ пытаются отнять у ее нынешних владельцев в счет долга в размере 16 млрд тенге компании „Ордабасы Комьюникейшенс“ перед Bank RBK», — говорилось в официальном письме Александра Пархоменко, главы совета директоров компании.

Сегодня представители акционера и совет директоров «АЛМА ТВ» высказали намерение обжаловать решение суда в установленном законом порядке. Вместе с тем, АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» продолжает работать в штатном режиме. Компания просит общественность сохранять спокойствие. Все торговые офисы «Алма ТВ» и call-центр компании функционируют, услуги предоставляются без изменений.

«Решение суда по ТОО „Asset Invest“ не является основанием к беспокойству абонентов и партнеров компании. Признании акционера „АЛМА ТВ“ банкротом не имеет отношения к АО „Алма Телекоммуникейшнс Казахстан“. ТОО „ASSET INVEST“ является отдельным субъектом предпринимательства и как юридическое лицо самостоятельно отвечает по своим обязательствам», — говорится в официальном сообщении.

С вопросом о том, как происходящее может отразиться на рынке, Profit.kz обратился к Аскару Хайрушеву, независимому эксперту. По его мнению, компания продолжит свою деятельность, однако приход новых владельцев не исключен.

«Если новые хозяева начнут работу быстро и в правильном, клиентоориентированном русле, серьезного влияния данный передел на телеком-рынок не окажет. Очень важно, чтобы была организована PR-компания, которая сразу отсечет домыслы и панические настроения у клиентов. При выполнении этих условий серьезного оттока абонентов не будет. Ведь, по сути, клиенту все равно, кто владелец компании. Его интересует качественный сервис за адекватные деньги и не более того», — говорит Аскар Хайрушев.

Такое мнение поддержала и Светлана Черненко, глава представительства компании iKS-Consulting в Казахстане.

«С рыночной частью ничего не произойдет. Рушить бизнес, приносящий доход и имеющий нормальную клиентскую базу, нет никакой бизнес-логики. Конечно, могут быть какие-то организационные изменения внутри компании, обнажится несовершенство бизнес-процессов. Но об уходе оператора с рынка, конечно же, речь не идет. Речь пойдет о смене собственника, скорее всего», — отметила Светлана.

Однако с точки зрения потенциальных зарубежных инвесторов этот «звонок» может оказаться весьма негативным для рынка в целом.

«Безусловно, данный прецедент напоминает нам о „веселых“ 90-х годах. И, естественно, это не добавляет оптимизма потенциальным инвесторам. Но, по моему мнению, и это не может сколь-нибудь серьезно поменять ситуацию на рынке. Дело в том, что в последние годы интерес зарубежных инвесторов к казахстанскому рынку стремится к 0. Заемные средства в бизнес привлекаются только на внутреннем рынке, в БВУ, причем на достаточно непрозрачных условиях, в банках, так или иначе близких к владельцам бизнесов. В результате чего, кстати, отчасти и сложилась данная ситуация», — считает эксперт.

Кстати, Аскар Хайрушев уверен, что катализатором проблемы как раз и стал аспект регулирования авторских прав.

«Такого рода требования от правообладателей также дают крайне негативный сигнал рынку», — говорит он.