Международные компании предложили Кыргызстану помощь в реализации проекта «Безопасный город»

Республика заинтересована в привлечении современных технологий из зарубежных стран.

Две зарубежные международные компании готовы рассмотреть возможность активного участия в реализации проектов «Безопасный город» и «Digital CASA». Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев встретился с главой представительства инвестиционного торгового дома Toyota Tsusho Corporation в Центральной Азии Манабу Такаки и коммерческим директором представительства NEC Corporation по Центральной Азии и Закавказью (Ташкент) Виктором Шегаем, передает Sputnik.

Абылгазиев подчеркнул, что республика заинтересована в привлечении современных технологий из зарубежных стран: «Проект „Безопасный город“ имеет для нас важное значение. Учитывая это, мы рассчитываем на поддержку международных компаний, имеющих опыт в реализации аналогичных проектов. Данный проект необходим нашей стране».

Манабу Такаки рассказал об опыте реализации совместно с NEC Corporation технологичных проектов («Безопасный город», «Электронное правительство») в Мьянме, Непале, Бангладеш и ряде стран Африки. Также он презентовал решения, над которыми работает компания, в частности — в сферах сельского хозяйства, медицины, образования и химической промышленности.

Абылгазиев предложил рассмотреть представителям Toyota Tsusho Corporation возможность вовлечения в проекты в агропромышленном секторе и улучшении туристической инфраструктуры.

«Безопасный город» был инициирован кабинетом министров летом 2014 года. Результаты первого тендера аннулировали, поэтому объявили второй. В январе 2015 года победителем была объявлена компания «Стилсофт Бишкек» (Россия), второе место заняла Dessa International S.R.L. (Молдова), третье — Anteo worldwide (Швейцария). Однако МВД не согласилось с требованиями, предъявленными компанией-победителем, подав иск в суд. После этого объявили, что проектом «Умный город» займется китайская компания Huawei, но соглашение с ней вскоре расторгли — инвестор не выполнил условия. Предыдущее правительство заявило, что будет реализовывать проект самостоятельно.